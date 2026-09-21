باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - مراسم اکران مستند برای هلما امروز دوشنبه در کارستان بهارستان برگزار شد،در این مراسم خانواده شهیده هلما احمدیزاده، علی تکروستا کارگردان مستند، موسوی نماینده مردم لامرد در مجلس و جمعی از عوامل تولید حضور داشتند.
پدر شهیده هلما احمدیزاده پس از اکران فیلم از عوامل تولید تقدیر کرد و گفت: از کسانی که برای شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام آنها تلاش میکنند تشکر میکنم و امیدوارم خداوند به آنها اجر و عزت بدهد.
وی افزود خ:دا نکند کسی داغ فرزندش را ببیند، اتفاق بسیار سختی است که در خانه فرزندت را صدا بزنید و پاسخی دریافت نشود و این حال و روز ماست.
پدر شهیده هلما احمدیزاده با اشاره به اقدامات موسوی نماینده مردم لامرد گفت :اگر دکتر موسوی فعالیتهای خود را از لامرد و تهران آغاز نمیکرد قطعاً صدای این خانوادهها شنیده نمیشد. ایشان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا نام شهدای لامرد مغفول نماند و از ایشان تشکر میکنیم و امیدواریم خداوند به ایشان عزت، توفیق و سربلندی عطا کند.
وی ادامه داد؛ حضور شما و انجام این اقدامات برای ما دلداری است. ما نیازمند دعا هستیم چراکه هر جا میرویم هلما در کنارمان بود. لحظهای از ما جدا نبود و خستگی نداشتیم، اما امروز که نیست انگار بار دنیا بر دوش ماست.
پدر شهیده هلما احمدیزاده خاطرنشان کرد: زحمت کشیده شد تا خون این طفلان معصوم پایمال نشود و یاد و خاطره این شهیدان زنده نگه داشته شود. امیدواریم بتوانیم در این مسیر قدم برداریم و شرمنده نباشیم. برای همه این شهیدان علو درجات و برای خانوادههای آنان سلامتی، تندرستی و عزت مسئلت داریم.
علی تکروستا کارگردان مستند برای هلما نیز ضمن قدردانی از حاضران گفت: بسیاری از مستندسازان در ایام جنگ ۱۲روزه و ماه رمضان بدون هیچ چشمداشتی فعالیت کردند و تنها هدفشان نشان دادن جنایتهای دشمن به مردم ایران و جهان بود.
وی افزود :پس از اینکه وظیفه خود را انجام دادیم از حوزه هنری تشکر میکنیم که از این اثر حمایت کرد و این امکان فراهم شد تا مراحل پستولید آن را انجام دهیم.
موسوی نماینده مردم لامرد در مجلس نیز با قدردانی از تولید این مستند اظهار کرد :کار بسیار باارزشی صورت گرفته است. ما به یاد بیان رهبر شهید افتادیم که تأکید داشتند با زبان هنر و هنرمندانه روایت کنیم.
وی افزود: این مستند به شکل هنرمندانهای نهتنها برای تسلی دل داغدیدگان ساخته شده بلکه میتواند برای نشان دادن این جنایت به مردم ایران و جهان مورد استفاده قرار گیرد و زمینهای برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی باشد.
نماینده مردم لامرد در مجلس ادامه داد خانواده این شهید زینبوار روایتگری را پیش بردند. با وجود داغ بزرگی که دیده بودند متوقف نشدند و در نهایت معرفی این شهید در این مستند محقق شد. قطعاً در لامرد و فارس برای اکران این فیلم میزبانی خواهیم کرد و تقاضای ترجمه انگلیسی این مستند را نیز خواهیم داشت.
در ادامه مراسم سیدنوید موسوی مدیرکل حوزه ریاست حوزه هنری لوح تقدیر محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری را به خانواده شهیده هلما احمدیزاده تقدیم کرد.
وی با اشاره به ضرورت روایت مظلومیت شهدای این حادثه گفت: ما موضوع لامرد را رها نمیکنیم تا بخشی از مظلومیت این بچهها را نشان دهیم. تا زمانی که این جنایت را در صدر فجایع جهانی رسانهای نکنیم کوتاه نخواهیم آمد.
مدیرکل حوزه ریاست حوزه هنری افزود: رئیس حوزه هنری اهتمام جدی نسبت به این موضوع دارند و این مستند شروع یک اتفاق است، اتفاقی که به واسطه خون شهید هلما این مسیر را به پیش خواهد برد.
در پایان این مراسم خانواده شهیده هلما احمدیزاده و عوامل مستند برای هلما مورد تقدیر قرار گرفتند.