باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز لرزه‌نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۷:۴۱ امروز (دوشنبه ۳۰ شهریور ماه) در دریای خزر به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش مقدماتی این مرکز، عمق این زمین لرزه ۱۰ کیلومتر بود.

نزدیکترین شهرها: ۳۵۶ کیلومتری بیله سوار (اردبیل)، ۳۶۳ کیلومتری داشلی برون (گلستان) و ۳۶۴ کیلومتری آستارا در گیلان، همچنین نزدیکترین مراکز استان؛ ۴۱۱ کیلومتری رشت و ۴۱۶ کیلومتری اردبیل اعلام شده است.