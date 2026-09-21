زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعتی پیش در دریای خزر رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز لرزه‌نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۷:۴۱ امروز (دوشنبه ۳۰ شهریور ماه) در دریای خزر به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش مقدماتی این مرکز، عمق این زمین لرزه ۱۰ کیلومتر بود.

نزدیکترین شهرها: ۳۵۶ کیلومتری بیله سوار (اردبیل)، ۳۶۳ کیلومتری داشلی برون (گلستان) و ۳۶۴ کیلومتری آستارا در گیلان، همچنین نزدیکترین مراکز استان؛ ۴۱۱ کیلومتری رشت و ۴۱۶ کیلومتری اردبیل اعلام شده است.

برچسب ها: وقوع زلزله ، دریای خزر
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