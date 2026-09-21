حجت الاسلام خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت الاسلام حسنخانی معاون فرهنگی و همگانی وزارت ورزش و جوانان امروز در فدراسیون انجمن‌های ورزشی حضور پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت الاسلام حسنخانی معاون فرهنگی و همگانی وزارت ورزش و جوانان امروز در فدراسیون انجمن‌های ورزشی حضور پیدا کردند.

ایشان به همراه طباطبایی مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان ضمن دیدار با ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، فعالیت و عملکرد این فدراسیون را مورد بررسی قرار دادند.

حجت الاسلام حسنخانی در این نشست با تمجید از فعالیت بهینه فدراسیون انجمن‌های ورزشی گفت: این فدراسیون مجمع الجزایر رشته‌های ورزشی است که ماهیت اجتماعی، فرهنگی دارد و از ظرفیت فوق العاده‌ای برخوردار است  و تنوع رشته‌ها باعث شده که در همه ایام سال و در همه مکان‌ها این ورزش‌ها  قابلیت اجرا داشته باشند.

وی اظهار داشت: خانواده‌ها در بعضی از رشته‌های این فدراسیون می‌توانند مشارکت کنند که این یک مزیت بزرگ است ضمن اینکه این مجموعه از رشته‌های تخصصی بهره‌مند است که مخاطبان زیادی دارد و برای همین ظرفیت‌های متعدد وزیر محترم ورزش و جوانان هم عنایت ویژه‌ای به این فدراسیون پرکار و اکتیو دارد.

اما حجت الاسلام خسروپناه در این جلسه اذعان داشت: جوان‌ها و نسل جدید به رشته‌های فدراسیون انجمن‌های ورزشی علاقه‌مند هستند  و خیلی مهم است که فرهنگ ایران اسلامی را همزمان با آموزش این رشته‌ها به آنها یاد بدهیم.

وی تصریح کرد: ایجاد نگاه عمومی و همگانی به این رشته‌ها اهمیت دارد که برای سلامت جامعه مهم است و با توجه به مخاطبان و علاقه مندی جامعه، انجمن‌ها در این فدراسیون بزرگ به رشد و بالندگی می‌رسند.

برچسب ها: فدراسیون انجمن های ورزشی ، خسروپناه
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