باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین رحمانی خلیلی گفت: در قالب این بسته، بنیاد مسکن زمین رایگان در اختیار صنایع قرار می‌دهد تا کارگران فاقد مسکن در دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی با این تسهیلات ملکی بتوانند صاحب مسکن شوند. از آنجا که سهم زمین در قیمت تمام‌شده خانه بالای ۵۰ درصد ارزیابی می‌شود، این تسهیلات باعث کاهش هزینه دسترسی کارگران فاقد مسکن به خانه اول‌شان خواهد شد.

معاون بنیاد مسکن ادامه داد: همچنین در صورتی که کارخانه‌ها، زمین غیرقابل بارگذاری در خارج از محدوده شهرها داشته باشند، با دریافت خدمات رایگان از بنیاد مسکن می‌توانند این اراضی را برای خانه‌دارکردن کارگران‌شان وارد محدوده و ساخت‌وسازپذیر کنند.

رحمانی خلیلی افزود: در کنار تسهیلات زمین رایگان، وام ساخت مسکن به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی در اختیار پروژه‌های ساخت مسکن کارگری قرار می‌گیرد. ضمن آنکه، بنیاد مسکن یک‌ کمک بلاعوض تکمیلی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام‌خمینی (ره) نیز برای ساخت هر واحد در این طرح پرداخت می‌کند.

وی اظهارداشت: چهارمین نوع تسهیلات در بسته بنیاد مسکن ویژه تامین مسکن کارگران، معافیت مالیاتی صنایع در صورت هزینه‌کرد آنها برای ساخت مسکن پرسنل‌شان است. در این راستا کارخانه‌ها در ازای بخشی از این نوع هزینه‌ها، از پرداخت مالیات‌های مختلف تولید معاف می‌شوند.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طراحی این بسته اعتباری را در جهت تشویق مدیران صنعتی و صاحبان کارخانه به تجمیع و هم‌افزایی منابع محدود برای خانه‌دارشدن کارگران توصیف کرد که باعث می‌شود امکانات و ظرفیت‌های بدون استفاده همچون زمین‌های تحت مالکیت صنایع در خدمت مسکن‌سازی قرار بگیرد.

خانه‌های روستایی با وام‌های تا ۷۰۰ میلیون تومان مقاوم‌سازی یا بازسازی می‌شوند

برپایه این گزارش، بنیاد مسکن با تسهیلات اعتباری و خدمات پشتیبان‌ به روستائیان‌ سراسر کشور توانسته طی ۱۰ سال گذشته نیمی از ۵ میلیون مسکن روستایی را مقاوم‌سازی کند.

معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن در این باره افزود: در حال حاضر ۵۰۰ میلیون‌ تومان به روستائیان چهار دهک اول درآمدی برای ارتقای محل‌سکونت به صورت بازسازی یا مقاوم‌سازی پرداخت می‌شود. نرخ بهره این تسهیلات‌ ۵ درصد و دوره بازپرداخت نیز ۲۰ ساله است.

وی گفت: بنیاد مسکن همچنین ۲۰۰ میلیون تومان وام تکمیلی برای این خانه‌ها از محل بانک مهر و رسالت پرداخت می‌کند.

رحمانی خلیلی اضافه کرد: بنیاد مسکن با مولدسازی دارایی‌های خود، منابع اعتباری برای تامین مسکن‌ محرومان را تامین و تقویت می‌کند. در حوزه املاک نیز بخشی از منابع حاصل از فروش زمین در یک پهنه روستایی، برای اعتبارات مورد نیاز همان روستا تخصیص پیدا می‌کند.

بنیاد مسکن در مسیر سیاست‌های مدنظر کمیسیون عمران

معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون عمران با موضوع مسکن محرومان که با حضور مسئولان مختلف بخش مسکن از جمله مقامات وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد، گفت: رئیس کمیسیون عمران در این‌ جلسه با اشاره به مدل «مسکن‌روستایی‌» بنیاد مسکن تاکید کرد دولت باید با تامین زمین برای نیازمندان مسکن تسهیل‌گری کند و از مداخله‌ بپرهیزد. ما در این مدل، زمین را تامین می‌کنیم‌ و در اختیار افراد مشمول حمایت قرار می‌دهیم‌ تا خودشان با اختیار و انتخابی که دارند ساخت خانه را براساس سلیقه و خواسته‌شان احداث‌ کنند. البته در صورتی که این امکان را نداشته باشند بنیاد مسکن ورود می‌کند.

تامین ۳۰۰ هزار قطعه زمین توسط بنیاد مسکن برای «جوانی جمعیت»

وی افزود: بنیاد مسکن در چارچوب قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده تاکنون ۳۰۰ هزار قطعه زمین برای واگذاری به خانواده‌های مشمول، تامین و در سامانه تم مشخصات قطعات را بارگذاری کرده است تا مشمولان نسبت به ثبت‌نام برای دریافت آن اقدام‌ کنند.

مهاجرت معکوس با زمین‌های رایگان بنیاد مسکن

رحمانی خلیلی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که بنیاد مسکن در زمینه عرضه زمین با هدف خانه‌دار شدن اقشار هدف انجام داده در چارچوب کمک به مهاجرت معکوس به روستاها است.

وی در این باره تاکید کرد: کسانی که شرایط قانونی برای دریافت زمین‌های ۹۹ساله ویژه مهاجرت معکوس را داشته باشند، می‌توانند از این اراضی برای ساخت مسکن مورد نیاز خود استفاده کنند و بنیاد مسکن در داخل روستای مدنظر یا در نزدیک‌تر منطقه به آن، این زمین‌ها را تامین خواهد کرد.