باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر اردیبهشت دبیرکل فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به پراکندگی محل استقرار ورزشکاران کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: با توجه به توزیع ورزشکاران و محلهای مختلف استقرار کاروان ایران، کادر پزشکی اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی نیز بر اساس نیاز ورزشکاران در چهار نقطه مستقر شدهاند تا خدمات به شکل مناسب و مستمر ارائه شود.
وی افزود: نخستین محل استقرار کادر پزشکی، «ویلا» است که در آن، گروه پزشکی به همراه کادر سرپرستی مستقر هستند. دومین مرکز در محل کشتی کروز قرار دارد که با توجه به حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار در این محل، سه پزشک و دو فیزیوتراپ در آن مستقر شدهاند.
دبیرکل فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: سومین مرکز در هتل محل استقرار تیمهای ملی کبدی بانوان و آقایان قرار دارد که یک پزشک و یک فیزیوتراپ در آن مستقر هستند. در این محل نیز حدود ۳۳ ورزشکار کشورمان حضور دارند.
دکتر اردیبهشت خاطرنشان کرد: چهارمین مرکز نیز در هتل محل استقرار تیمهای کاراته و تکواندو پیشبینی شده و یک گروه دیگر از کادر پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی در این محل مستقر شدهاند.
وی با اشاره به تجهیزات پزشکی پیشبینیشده در این مراکز گفت: هر چهار مرکز به تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاههای فیزیوتراپی، ایرکامپرشن (ماساژ بادی) مجهز شدهاند و همچنین داروها و سایر امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی در اختیار کادر پزشکی قرار گرفته است.
دکتر اردیبهشت همچنین از اعزام کادر پزشکی به سایر محلهای اسکان ورزشکاران بر اساس نیاز خبر داد و گفت: متناسب با نیاز تیمهای مختلف و محل اسکان آنها، کادر پزشکی فدراسیون به صورت برنامهریزیشده اعزام میشود تا پوشش پزشکی کاروان کشورمان به شکل کامل انجام شود.
وی با اشاره به تجهیزات پزشکی پیشبینیشده در این مراکز گفت: هر چهار مرکز به تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاههای فیزیوتراپی، ایرکامپرشن (ماساژ بادی) مجهز شدهاند و همچنین داروها و سایر امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی در اختیار کادر پزشکی قرار گرفته است.
دکتر اردیبهشت همچنین از اعزام کادر پزشکی به سایر محلهای اسکان ورزشکاران بر اساس نیاز خبر داد و گفت: متناسب با نیاز تیمهای مختلف و محل اسکان آنها، کادر پزشکی فدراسیون به صورت برنامهریزیشده اعزام میشود تا پوشش پزشکی کاروان کشورمان به شکل کامل انجام شود.
دبیرکل فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: علاوه بر این مسابقات تیمها و نمایندگان کشورمان در رشتههای مختلف ورزشی حسب نیاز این تیمها تحت پوشش پزشکی کادر اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه روند ارائه خدمات پزشکی به کاروان ایران با قدرت ادامه دارد، گفت: خوشبختانه در حال حاضر تمامی اعضای کاروان ورزشی کشورمان در سلامت کامل به سر میبرند و کادر پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی نیز با برنامهریزی و آمادگی کامل، پوشش پزشکی این رویداد را دنبال میکند.