باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شبکههای تلویزیونی بزرگ آمریکا از جمله ABC، CBS، NBC و فاکسنیوز روز دوشنبه اعلام کردند در همبستگی با CNN، MS NOW و POLITICO، از این پس در پوشش رسانهای مشترک کاخ سفید موسوم به «پول» (White House pool coverage) شرکت نخواهند کرد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این رسانهها را از حضور در این برنامههای خبری کاخ سفید منع کرد.
«برای اطلاع شما اعلام میشود که از امروز، گروه تلویزیونی پول، رویدادهایی را که برای پوشش مشترک رئیسجمهور تعیین شدهاند، پوشش نخواهد داد. این تصمیم در پی موضع کاخ سفید مبنی بر جلوگیری از انجام وظایف محوله به CNN اتخاذ شده است. گروه جایگزینی نیز برای پوشش پول تشکیل نخواهد شد.» این متن را برایان باگتون، رئیس دفتر فاکسنیوز در واشنگتن، در ایمیلی خطاب به اعضای گروه رسانهای منتشر کرد.
در همین حال، شبکههای بزرگ تلویزیونی از جمله CNN در بیانیهای مشترک که ساعاتی پیش منتشر شد، اعلام کردند: «هیچ دولتی نباید یک سازمان خبری را صرفاً به دلیل مخالفت با گزارشهای آن محدود کند.»
این شبکهها تأکید کردند که افکار عمومی حق دارد به اطلاعات «دقیق و مستقل» درباره مقامها و عملکرد دولت خود دسترسی داشته باشد.
پیشتر، سیانان اعلام کرد کاخ سفید این شبکه را از مسئولیت پوشش تلویزیونی مشترک خبرنگاران در روز دوشنبه کنار گذاشته است؛ اقدامی که پس از ممنوعیت حضور این شبکه و دو رسانه دیگر در کاخ سفید انجام شد.
منبع: سی ان بی سی