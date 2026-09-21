باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کاظمنژاد معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی گفت: توسعه روستا بازارها را یکی از برنامههای سازمان تعاون روستایی برای تقویت عرضه مستقیم محصولات و حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عنوان کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه ایجاد روستا بازار در کشور اظهار داشت: تاکنون ۵۷۰ روستا بازار در نقاط مختلف کشور راهاندازی شده است و توسعه این مراکز با هدف کوتاه کردن زنجیره توزیع و حذف واسطههای غیرضروری دنبال میشود.
معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور افزود: برنامهریزی شده است تعداد روستا بازارهای فعال در کشور تا پایان سال به ۸۰۰ مرکز افزایش پیدا کند تا زمینه مناسبتری برای عرضه مستقیم کالا و محصولات تولیدی فراهم شود.
کاظمنژاد با بیان اینکه روستا بازارها میتوانند نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان داشته باشند، تصریح کرد: ایجاد این مراکز علاوه بر کمک به تولیدکنندگان، امکان دسترسی مردم به کالاها با شرایط مناسبتر را فراهم میکند و به کاهش فاصله میان تولید و مصرف میانجامد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی اشاره کرد و گفت: سازمان تعاون روستایی با مشارکت تعاونیها در زمینه تأمین و توزیع کود مورد نیاز بخش کشاورزی نیز فعالیت میکند.
معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور یادآور شد: در سالهای گذشته، مسئولیت سازمان تعاون روستایی عمدتاً به توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان محدود بود، اما با مصوبه هیئت دولت، تأمین کود مورد نیاز نیز به وظایف این سازمان افزوده شده است.
کاظمنژاد اضافه کرد: اجرای این مسئولیت جدید، نقش سازمان تعاون روستایی را در فرآیند تأمین نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی گستردهتر کرده و مشارکت تعاونیها نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین حمایت از تعاونیهای روستایی و کشاورزی را از دیگر محورهای فعالیت سازمان تعاون روستایی دانست و اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به تقویت تعاونیها کمک کند، فراهم کردن دسترسی آنها به تسهیلات و منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت است.
معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش تعاونیها از جمله مهمترین ابزارهای حمایتی سازمان به شمار میرود و این موضوع در راستای حفظ ظرفیت تولید و تقویت فعالیت اقتصادی تعاونیها دنبال میشود.
کاظمنژاد این سخنان را در جمع فعالان حوزه تعاونیهای شهرستانهای گرمسار و آرادان مطرح کرد؛ نشستی که در آن مسائل مرتبط با توسعه بازار محصولات تولیدی، حمایت از تعاونیها و تقویت ظرفیتهای اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.