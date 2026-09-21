باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - منابع مطلع از فشار واشنگتن بر هلند برای خروج از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) خبر دادهاند؛ اقدامی که همزمان با برنامه آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید علیه این نهاد مطرح شده است.
مقامهای آمریکایی به همتایان هلندی خود اطلاع دادهاند که واشنگتن در حال آمادهسازی تحریمهایی علیه دیوان کیفری بینالمللی است و احتمال دارد این تحریمها از اواخر روز دوشنبه اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی همچنین از همتایان هلندی خود خواستهاند این کشور از دیوان کیفری بینالمللی خارج شود.
دیوان کیفری بینالمللی پیشتر اعلام کرده بود که تحریمهای آمریکا علیه این نهاد ناشی از «برداشت نادرست» واشنگتن از فعالیتهای آن است.
آمریکا پیش از این نیز شماری از مقامهای دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرده بود؛ اقدامی که پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، از سوی این دادگاه انجام شد.
منبع: ای پی