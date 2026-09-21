برای خیلی‌ها شام خوردن یک ساعت مشخص ندارد. یکی هنوز سر کار است، یکی تازه به خانه رسیده و اول باید به کارهای عقب‌افتاده برسد، دیگری عادت کرده شام را جلوی تلویزیون و نزدیک نیمه‌شب بخورد. در بعضی خانه‌ها هم شام وعده‌ای است که تازه بعد از جمع شدن همه اعضای خانواده امکان خوردنش فراهم می‌شود؛ یعنی همان زمانی که فاصله چندانی تا خواب نمانده است.

از طرف دیگر، توصیه «شام را زودتر بخورید» آن‌قدر تکرار شده که ممکن است ساده به نظر برسد؛ انگار فقط کافی است ساعت شام را از ۱۰ شب به ۷ شب منتقل کنیم تا وزن پایین بیاید، قند خون بهتر شود و خواب هم کیفیت بیشتری پیدا کند. اما علم ماجرا را کمی پیچیده‌تر می‌بیند.

پژوهش‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند زمان خوردن غذا می‌تواند در کنار مقدار و کیفیت غذا اهمیت داشته باشد؛ با این حال، هنوز نمی‌توان یک ساعت مشخص برای شام تعیین کرد یا گفت شام زودتر به‌تنهایی از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. آنچه شواهد بیشتر از آن حمایت می‌کنند، پرهیز از وعده‌های سنگین و نزدیک به خواب، هماهنگ‌تر کردن زمان غذا با ریتم شبانه‌روزی بدن و توجه به فاصله شام تا خواب است.

ماجرا فقط «چه می‌خوریم» نیست

تا مدت‌ها وقتی درباره تغذیه سالم صحبت می‌شد، تمرکز اصلی روی این بود که چه غذایی، با چه مقدار کالری، چربی، قند یا پروتئین مصرف می‌کنیم. اما در سال‌های اخیر حوزه‌ای با عنوان زمان‌شناسی تغذیه یا Chrononutrition بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی اینکه غذا را چه زمانی می‌خوریم و زمان غذا خوردن چه نسبتی با ساعت زیستی بدن دارد.

بدن در طول شبانه‌روز یک ریتم مشخص دارد. حساسیت به انسولین، ترشح بعضی هورمون‌ها، فعالیت دستگاه گوارش، مصرف انرژی و بسیاری از فرایندهای متابولیک در ساعات مختلف شبانه‌روز یکسان نیستند. به همین دلیل، غذایی با ترکیب مشابه ممکن است در زمان‌های متفاوت پاسخ‌های متفاوتی در بدن ایجاد کند.این البته به معنای آن نیست که ساعت ۶ عصر غذا خوردن همیشه سالم و ساعت ۹ شب همیشه مضر است. زمان غذا باید در کنار مقدار غذا، کیفیت رژیم غذایی، میزان فعالیت، ساعت خواب و شرایط فرد دیده شود.

شام زودتر؛ کمک کوچک اما قابل توجه برای وزن؟

اگر هدف کاهش وزن باشد، اولین نکته همچنان همان اصول شناخته‌شده است: میزان انرژی دریافتی، کیفیت غذا و فعالیت بدنی اهمیت زیادی دارند. بنابراین نمی‌توان گفت صرفاً با جابه‌جا کردن ساعت شام، بدون تغییر دیگری، وزن به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.با این حال، زمان‌بندی غذا ممکن است به شکل غیرمستقیم و مستقیم روی وزن اثر بگذارد.

در یک آزمایش تصادفی و کنترل‌شده، پژوهشگران شرایطی را مقایسه کردند که در آن افراد دارای اضافه‌وزن و چاقی، غذای یکسانی را در زمان زودتر یا دیرتر دریافت می‌کردند. وقتی وعده‌ها دیرتر مصرف شدند، احساس گرسنگی افزایش یافت و مصرف انرژی در زمان بیداری کاهش پیدا کرد؛ تغییراتی که از نظر فیزیولوژیک می‌توانند تعادل انرژی را به سمت افزایش وزن سوق دهند.

از سوی دیگر، یک مطالعه جامع که سال ۲۰۲۴ در JAMA Network Open منتشر شد، نتایج ۲۹ مطالعه تصادفی با مجموع ۲۴۸۵ نفر را بررسی کرد. نتیجه کلی این بود که راهکارهایی مانند محدود کردن بازه غذا خوردن، کاهش دفعات غذا و مصرف کالری بیشتر در ساعات ابتدایی روز، با کاهش وزن همراه بودند؛ هرچند اندازه این اثر نسبتاً کوچک بود و کیفیت شواهد برای برخی پیامدها پایین یا بسیار پایین ارزیابی شد. بنابراین، این یافته‌ها را نمی‌توان به معنای «شام زود = لاغری» دانست. در واقع، یکی از دلایل احتمالی این اثر آن است که دیر غذا خوردن می‌تواند با افزایش گرسنگی و میل به خوردن در ساعات پایانی روز همراه شود و در عمل، خوردن میان‌وعده‌ها و کالری اضافه را بیشتر کند.

وقتی قند خون با ساعت غذا خوردن روبه‌رو می‌شود

موضوع قند خون شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های ماجرا باشد. بدن در ساعات مختلف شبانه‌روز از نظر پاسخ به غذا یکسان عمل نمی‌کند. برخی مطالعات نشان داده‌اند که مصرف غذا در ساعات دیرتر می‌تواند با افزایش قند خون بعد از غذا و تغییر در نحوه مصرف سوخت همراه باشد.

در یک مطالعه تصادفی متقاطع روی افراد سالم، شام ساعت ۲۲ با شام ساعت ۱۸ مقایسه شد؛ در حالی که مقدار و ترکیب غذا یکسان بود. شام دیرهنگام باعث شد افزایش قند خون بعد از غذا بیشتر و اوج تری‌گلیسرید دیرتر رخ دهد و اکسیداسیون چربی در طول شب کاهش پیدا کند. این تغییرات در افرادی که ذاتاً زودتر می‌خوابیدند، برجسته‌تر بود.

مطالعه دیگری نیز در شرایط کنترل‌شده، شام ساعت ۱۸ را با شام ساعت ۲۱ مقایسه کرد و تفاوت‌هایی در میانگین قند خون ۲۴ ساعته و برخی شاخص‌های متابولیسم چربی مشاهده کرد؛ البته این مطالعه تنها ۱۲ نفر را در یک دوره کوتاه بررسی کرده بود، بنابراین نمی‌توان از آن نتیجه‌ای درباره اثر بلندمدت گرفت.

از آن مهم‌تر، یک فراتحلیل منتشرشده در سال ۲۰۲۶ که ۴۴ مطالعه مداخله‌ای انسانی را بررسی کرده، نشان داده است که غذا خوردن زودتر در مقایسه با غذا خوردن دیرتر، در مطالعات کوتاه‌مدت با کاهش قند خون دو ساعت پس از غذا و کاهش اوج قند خون همراه بوده است. اما در مطالعات طولانی‌تر، تفاوت مشخصی در مقاومت به انسولین بر اساس HOMA-IR مشاهده نشد و نویسندگان تأکید کرده‌اند که ناهمگونی مطالعات و کوتاه بودن بسیاری از مداخلات اجازه نمی‌دهد هنوز توصیه قطعی بالینی درباره زمان غذا خوردن صادر شود.

پس اگر کسی بپرسد «آیا شام زود مقاومت به انسولین را درمان می‌کند؟» پاسخ علمی خیر، چنین ادعایی اثبات نشده است. اما شواهد نشان می‌دهند زمان‌بندی زودتر غذا می‌تواند برای کنترل پاسخ قند خون مفید باشد و ارزش بررسی بیشتری دارد.

رفلاکس؛ اینجا فاصله شام تا خواب مهم‌تر از ساعت شام است

برای کسانی که بعد از شام احساس سوزش سر دل، برگشت اسید یا ترش کردن دارند، زمان شام اهمیت عملی‌تری پیدا می‌کند. راهنمای بالینی کالج آمریکایی گوارش توصیه می‌کند افراد مبتلا به بیماری رفلاکس معده به مری، از خوردن غذا در فاصله ۲ تا ۳ ساعت مانده به خواب خودداری کنند. این توصیه به‌خصوص برای علائم شبانه اهمیت دارد.

علت هم تا حدی ساده است: وقتی فرد بلافاصله پس از خوردن غذا دراز می‌کشد، شرایط برای برگشت محتویات معده به مری مساعدتر می‌شود.

یک مطالعه مورد-شاهدی روی ۱۴۷ بیمار مبتلا به رفلاکس و ۲۹۴ فرد بدون علائم، نشان داد فاصله کمتر از سه ساعت بین شام و خواب با احتمال بالاتر GERD همراه بود. در این مطالعه، نسبت شانس ابتلا برای فاصله کمتر از سه ساعت در مقایسه با چهار ساعت یا بیشتر، ۷.۴۵ گزارش شد؛ البته چون این پژوهش مشاهده‌ای بود، نمی‌توان از آن رابطه علت و معلولی قطعی استخراج کرد.

در یک مطالعه آزمایشی متقاطع نیز ۳۰ بیمار مبتلا به علائم رفلاکس، یک وعده غذایی را یک بار شش ساعت و بار دیگر دو ساعت پیش از خواب دریافت کردند. در شرایط شام دیرتر، میزان رفلاکس در حالت درازکش بیشتر بود. بنابراین برای فردی که رفلاکس دارد، شاید سؤال درست این نباشد که «شام ساعت ۷ باشد یا ۸؟» بلکه سؤال کاربردی‌تر این است: چقدر بین آخرین وعده غذایی و خواب فاصله وجود دارد؟

خواب؛ رابطه‌ای که هنوز یک جواب ساده ندارد

درباره تأثیر شام بر خواب، شواهد به اندازه رفلاکس یک‌دست نیستند. یک مطالعه جدید در سال ۲۰۲۶، درآزمایشی متقاطع، اثر شام یک ساعت پیش از خواب را با شام پنج ساعت پیش از خواب در ۱۳ زن جوان سالم مقایسه کرد. در شرایط شام دیرتر، زمان کل خواب کاهش یافت، کارایی خواب پایین‌تر بود و بیداری پس از شروع خواب و برخی شاخص‌های برانگیختگی افزایش پیدا کرد.

اما مطالعات دیگری نتایج متفاوتی داشته‌اند و حتی در برخی گروه‌ها تفاوت معناداری در کیفیت خواب پیدا نکرده‌اند. برای نمونه، در یک مطالعه روی ۲۰ فرد سالم، شام پنج ساعت پیش از خواب با شام یک ساعت پیش از خواب مقایسه شد و اثر مشخصی بر معماری کلی خواب مشاهده نشد.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان با قطعیت گفت «هرکس دیر شام بخورد بد می‌خوابد». نوع غذا، حجم وعده، ساعت خواب، الگوی معمول فرد، فعالیت بدنی و حتی بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند نتیجه را تغییر دهند. اما یک توصیه عملی همچنان منطقی است: اگر شام سنگین است، بهتر است آن را به ساعات نزدیک خواب موکول نکنیم.

«شام زود» دقیقاً یعنی چه؟

اینجا یکی از رایج‌ترین سوءبرداشت‌ها شکل می‌گیرد. «شام زود» یک ساعت ثابت برای همه مردم نیست. برای کسی که ساعت ۱۰ شب می‌خوابد، شام ساعت ۷ می‌تواند فاصله مناسبی ایجاد کند. اما برای کسی که نیمه‌شب می‌خوابد، الزام به شام ساعت ۶ ممکن است اصلاً ضرورتی نداشته باشد و حتی باعث گرسنگی دوباره در ساعات بعدی شود. از طرف دیگر، بخش زیادی از پژوهش‌های مربوط به «غذا خوردن زودهنگام» در واقع درباره الگوی کلی توزیع غذا در طول روز یا محدود کردن بازه زمانی غذا خوردن هستند، نه صرفاً یک وعده شام.

پس بهتر است به جای دنبال کردن یک عدد ثابت، سه اصل را در نظر گرفت:

اول؛ شام خیلی نزدیک به خواب نباشد.

به‌ویژه برای افراد مبتلا به رفلاکس، فاصله ۲ تا ۳ ساعت پیش از خواب توصیه شده است.

دوم؛ وعده شام بیش از حد سنگین نباشد.

حجم و ترکیب غذا هم در کنار زمان آن اهمیت دارد.

سوم؛ الگوی غذا خوردن تا حد امکان منظم باشد.

اینکه یک شب ساعت ۷ و شب دیگر ساعت ۱۲ شام بخوریم، با بدن سازگاری کمتری دارد تا یک الگوی نسبتاً ثابت.

اگر ساعت کار اجازه شام زود را نمی‌دهد

واقعیت زندگی خیلی‌ها با توصیه‌های ایده‌آل فرق دارد. پرستاری که شیفت شب دارد، راننده‌ای که دیر به خانه می‌رسد، کارمندی که اضافه‌کاری می‌کند یا مادری که تا خوابیدن بچه‌ها فرصت شام خوردن ندارد، نمی‌تواند صرفاً به خاطر یک توصیه تغذیه‌ای ساعت زندگی خود را عوض کند. در این شرایط، هدف نباید «شام نخوردن» یا تحمل گرسنگی باشد.

اگر فرد ناچار است دیر به خانه برسد، می‌توان وعده اصلی را سبک‌تر و زودتر در برنامه روزانه قرار داد و در صورت نیاز، وعده دیرهنگام را کوچک‌تر انتخاب کرد. همچنین بهتر است اگر شام دیر خورده می‌شود، تا حد امکان فاصله‌ای میان غذا و دراز کشیدن ایجاد شود.برای فرد مبتلا به رفلاکس، همین فاصله ۲ تا ۳ ساعته اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع، شاید توصیه درست این نباشد که «همه باید ساعت ۷ شام بخورند»؛ توصیه منطقی‌تر این است که «شام را طوری تنظیم کنیم که با ساعت خواب، نیازهای بدن و شرایط زندگی‌مان سازگار باشد و تا حد امکان به خواب نزدیک نباشد.»

منبع: ایرنا