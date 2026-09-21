شربت آب عسل خواص زیادی برای بدن دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شربت آب عسل خواص زیادی برای جسم و روح دارد و از آن می‌توان به عنوان درمانی برای افسردگی استفاده کرد. در همین رابطه علی آراسته، متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
راهکار رهایی از سر و صدای شکم + فیلم
ارتباط مستقیم روحیه حساس با یک روده حساس + فیلم
علت خواب رفتگی دست در شب + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهر متفاوتی را بدون رهبر و فرمانده شهید آغاز می‌کنیم
تأثیر عطر قهوه بر خلق‌وخو و فعالیت مغز
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
هشدار سازمان ملل در مورد کاهش منابع آب کره زمین و وقوع سیل‌های بزرگ
آغاز ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌‌آموز پایه هفتم به دوره متوسطه در سراسر کشور
پرداختی ۲۱ درصدی از جیب بیماران در مراکز درمانی دولتی
ارتباط چشم کودک با نوسانات توجه مرتبط با یک اختلال شایع
مردم به واکسن آنفلوآنزای خارج از شبکه رسمی توزیع اعتماد نکنند
توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
آغاز سال تحصیلی برای ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز از اول مهر
آخرین اخبار
چهار رکن اصلی طب سنتی را بشناسید + فیلم
درمان افسردگی با استفاده از آب عسل + فیلم
تاثیر منفی فضای مجازی بر حال روحی انسان + فیلم
آیا قرص‌های ضد افسردگی اعتیاد آور هستند؟ + فیلم
اهدای ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ واحد خون در تهران طی امسال
مردم از درخواست تجویز داروی زیاد و غیرضروری پرهیز کنند + فیلم
افتتاح ۲۳۰۰ فضای آموزشی جدید در سراسر کشور + فیلم
هشدار سازمان ملل در مورد کاهش منابع آب کره زمین و وقوع سیل‌های بزرگ
توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
گوگل نفوذ هوش مصنوعی خود به سیستم‌های سه شرکت واقعی را تأیید کرد
مهر متفاوتی را بدون رهبر و فرمانده شهید آغاز می‌کنیم
چین موشک «کینتیکا-۱» را با ۹ ماهواره به فضا پرتاب کرد
پرداختی ۲۱ درصدی از جیب بیماران در مراکز درمانی دولتی
تأثیر عطر قهوه بر خلق‌وخو و فعالیت مغز
معرفی یک مینی‌کامپیوتر با مشخصات فنی تحسین‌برانگیز توسط Chuwi
درخشش سیاره عطارد در صورت فلکی میزان در ۱۲ اکتبر
ارتباط چشم کودک با نوسانات توجه مرتبط با یک اختلال شایع
مردم به واکسن آنفلوآنزای خارج از شبکه رسمی توزیع اعتماد نکنند
«راهبرد»؛ روایتی تازه از آموزش جامع مهارت‌های فعالیت دانشجویی در دانشگاه تهران
آغاز ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌‌آموز پایه هفتم به دوره متوسطه در سراسر کشور
حضور ۵۸ هزار معلم در مدارس تهران جهت آغاز سال تحصیلی جدید
آغاز سال تحصیلی برای ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز از اول مهر
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
مدارس ۱۰۰ درصد حضوری است/ کاهش ۸۰ هزار نفری جمعیت دانش‌آموزان کلاس اولی