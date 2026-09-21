باشگاه خبرنگاران جوان - همایش همکاریهای کشاورزی ایران و ازبکستان با حضور وزرای کشاورزی دو طرف، نایبرئیس اتاق ایران، رئیس اتاق ازبکستان، سفیر ایران در تاشکند، رئیس سازمان امنیت غذایی ازبکستان و اعضای هیات تجاری اتاق ایران شامل تعدادی از روسای اتاقهای استانی، کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و تشکلهای حوزه کشاورزی و صنعت غذا برگزار شد.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران در این همایش گفت: بیش از ۱۰۰ شرکت، روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از ۷ اتاق استانی، تعدادی از روسای کمیسیونها و تشکلهای تخصصی و ۱۰۵ واحد فعال در حوزههای وابسته به کشاورزی و صنعت غذا در هیات تجاری ایران حضور دارند.
او ادامه داد: تسهیلگری قوانین تجاری، صدور مجوزها در تفاهمات بین دو کشور، برقراری روابط روان نقلوانتقلات مالی، حل موضوعات مربوط به حملونقل و ایجاد مسیرهای جدید با تفاهمنامههای لازم، افزایش تعداد کالاهای کدگذاری شده در تجارت ترجیحی، موضوعاتی هستند که رسیدگی به آنها اهمیت بالایی دارد و بابد در برنامههای دو طرف قرار بگیرد.
نایبرئیس اتاق ایران با تاکید براینکه پس از تسهیلگری لازم از طرف دولتها، نوبت به نقشآفرینی بخش خصوصی میرسد، گفت: فعالان اقتصادی هم باید از زیرساختهای فراهم شده بهره ببرند و سطح همکاریها را توسعه دهند.
در این راستا فرصت ایجاد شده را مغتنم بشماریم و از تفاهمنامهای که بین دو اتاق ایران و ازبکستان امضا میشود به نفع تعریف پروژههای مشترک استفاده کنیم.
پیرموذن خاطرنشان کرد: ایران و ازبکستان دیدگاههای مشترک بسیاری دارند و فعالان بخش خصوصی باید از آن استفاده کنند تا حجم مبادلات به دو ملیارد دلار برسد و باهم این موفقیت را جشن بگیریم.