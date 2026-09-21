شبکه المسیره از حملات هوایی جنگنده‌های عربستان به مناطق مختلف استان تعز یمن خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شبکه المسیره از حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف استان تعز در یمن خبر داد که در جریان آن دست‌کم یک شهروند یمنی جان باخته است.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های عربستانی یک بازار در شهر ذوباب را هدف قرار دادند. همچنین پنج حمله هوایی به مناطق «الاحکوم» و «الاعبوس» در شهر حیفان انجام شد.

خبرنگار المسیره همچنین گزارش داد که در پی حملات هوایی عربستان به منطقه «العذیر»، یک شهروند یمنی به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، یک مدرسه در شهر حیفان نیز هدف بمباران جنگنده‌های عربستانی قرار گرفته است.

منبع: المسیره

برچسب ها: تعز یمن ، حمله هوایی
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