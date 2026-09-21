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تعویض‌ پرچم‌گنبد حرم‌مطهر حضرت‌معصومه(س)

تعویض‌ پرچم‌گنبد حرم‌مطهر حضرت‌معصومه(س)
عکاس محسن کرمعلی
تاریخ انتشار ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ ۲۰:۴۰
کد خبر
۹۱۳۱۵۷۹
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همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) ، مراسم تعویض پرچم گنبد حرم کریمه اهل بیت(س) عصر امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مردم و خادمان برگزار شد.

تعویض‌ پرچم‌گنبد حرم‌مطهر حضرت‌معصومه(س)

همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) ، مراسم تعویض پرچم گنبد حرم کریمه اهل بیت(س) عصر امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مردم و خادمان برگزار شد.
۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۰
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برچسب ها: قم ، پرچم
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تعویض‌ پرچم‌گنبد حرم‌مطهر حضرت‌معصومه(س)
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تعویض‌ پرچم‌گنبد حرم‌مطهر حضرت‌معصومه(س)
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