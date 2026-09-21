بقائی، اقدام واشنگتن در صادر نکردن ویزا برای تیم رسانه‌ای همراه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در راستای «مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه ۳۰ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به عدم صدور روادید برای خبرنگاران و تیم رسانه‌ای ایرانی جهت همراهی با هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت: «وقتی هیات حاکمه‌ای حتی مانع از دسترسی رسانه‌های خود آمریکا به اطلاعات می‌شود و همزمان راه را بر خبرنگاران خارجی از جمله تیم رسانه‌ای رییس‌جمهور ایران، که نمی‌خواهد صدایشان شنیده شود، می‌بندد، این کار مدیریت دسترسی نیست بلکه به معنای تلاش برای مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: «کشوری که روزگاری ادعای برانداختن پرده آهنین را مایه فخر فروشی می‌کرد اکنون خود گرفتار پرده‌ای آهنین در درون خود شده است.»

واکنش بقائی به عدم صدور روادید برای تیم رسانه‌ای ایران

برچسب ها: سازمان ملل ، سخنگوی وزارت امور خارجه
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