باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سید شریف شریفی، با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: تخریب و خروج اراضی کشاورزی از چرخه تولید، خسارتی است که به‌سادگی قابل جبران نیست و تداوم این روند می‌تواند امنیت غذایی جامعه و حفاظت از منابع و محیط زیست را با چالش مواجه کند.

وی افزود: زمین کشاورزی بستر تولید و تأمین امنیت غذایی جامعه است و حفظ کاربری آن، مسئولیتی مهم و همگانی محسوب می‌شود. تولید خاک در توان انسان نیست، اما حفاظت و صیانت از آن با برنامه‌ریزی، نظارت مستمر، اجرای قانون و همکاری دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان ادامه داد: در راستای پیشگیری از تغییرکاربری غیرمجاز، حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از خروج این اراضی از چرخه تولید، با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، طی دو روز متوالی ۳۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرستان رامهرمز تخریب شد.

شریفی بیان کرد: از مجموع موارد تخریب‌شده، ۱۱ مورد در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و ۲۵ مورد نیز در اجرای احکام قضایی انجام شد که در مجموع منجر به آزادسازی ۲۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان رامهرمز شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی تنها به معنای حفاظت از زمین نیست، بلکه اقدامی اساسی برای استمرار تولید، تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع و تضمین ظرفیت‌های کشاورزی برای نسل‌های آینده است و یگان حفاظت اراضی با جدیت با هرگونه ساخت‌وساز و تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد خواهد کرد.

منبع: جهاد کشاورزی خوزستان