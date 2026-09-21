باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همتزاده مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری، با اشاره به افزایش استفاده از کپسولهای گاز پیکنیکی در مراکز گردشگری و پارکها، نسبت به شارژ این سیلندرها در مراکز غیرمجاز هشدار داد.
وی گفت: مراکز و تأسیسات شارژ گاز مایع باید الزامات ایمنی، تست مخازن و تجهیزات حملونقل را مطابق استاندارد ملی ۸۴۱ رعایت کرده و پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند.
همتزاده افزود: مراکز دارای پروانه استاندارد بهصورت مستمر تحت بازرسی ادواری قرار میگیرند و تمدید پروانه آنها منوط به رعایت الزامات و انطباق با استانداردهای مربوط است.
مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری تأکید کرد: انجام تست نشتی کپسول، شیر برنجی، پایه و دستگاه هنگام شارژ الزامی است و شهروندان باید از شارژ کپسولهای مسافرتی توسط افراد متفرقه یا با استفاده از کپسولهای گاز ۱۱ کیلویی خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: سیلندرهای مسافرتی باید فقط در مراکز دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و مجهز به دستگاههای خودکار پرکننده شارژ شوند چراکه شارژ کپسول در مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز میتواند احتمال نشتی گاز و بروز حوادثی مانند آتشسوزی و انفجار را افزایش دهد.