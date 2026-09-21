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شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای باعث تمام شدن جنگ خواهد شد؟ + فیلم

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند فشار سیاسی بر ترامپ درباره جنگ ایران را افزایش دهد، اما تغییر ترکیب کنگره به‌تنهایی لزوماً به معنای پایان جنگ نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه بررسی شد که در ماه‌های اخیر، مجلس نمایندگان آمریکا چند بار برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ ایران رأی داده، اما این تلاش‌ها با موانع حقوقی و سیاسی روبه‌رو شده است؛ از همین رو، حتی تغییر اکثریت کنگره نیز لزوماً به توقف فوری جنگ منجر نمی‌شود.

در صورت تغییر موازنه سیاسی، کنگره می‌تواند از ابزارهایی مانند نظارت، تحقیقات و محدود کردن حمایت‌های مالی و نظامی استفاده کند؛ با این حال، میزان اثرگذاری این ابزارها به ترکیب هر دو مجلس و توان آنها برای غلبه بر موانع حقوقی و سیاسی بستگی دارد.

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