باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی «بزرگ» جهت خرید پتاس از بلاروس با قیمتی است که به گفته وی، به‌مراتب کمتر از قیمت پرداختی کنونی آمریکا به کانادا خواهد بود.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «قیمت این محصول به‌طور قابل‌توجهی کمتر از مبلغی خواهد بود که در حال حاضر به کانادا پرداخت می‌کنیم؛ این خبر بسیار خوبی برای کشاورزان و دامداران ماست.»

در این پیام جزئیاتی درباره زمان اجرای توافق، حجم خرید یا شرایط آن ارائه نشده و همچنین مشخص نشده است که آیا مینسک با چنین توافقی موافقت کرده است یا خیر.

کانادا بزرگ‌ترین تولیدکننده پتاس در جهان و تأمین‌کننده اصلی این ماده مورد استفاده در تولید کود برای آمریکاست.

بر اساس آمار وزارت منابع طبیعی کانادا، این کشور در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۵ میلیون تن پتاس تولید کرد که معادل ۳۲.۸ درصد از تولید جهانی بود. بلاروس نیز با تولید حدود ۱۲.۱ میلیون تن، معادل ۱۵.۹ درصد تولید جهان، در جایگاه سوم قرار داشت.

منبع: آناتولی