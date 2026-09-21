باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - انصارالله یمن روز دوشنبه اعلام کرد نیرو‌های مسلح عربستان سعودی از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون ۹۷۱ حمله علیه یمن انجام داده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی انصارالله، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تشدید گسترده تنش‌ها، دشمن جنایتکار سعودی استان‌های الجوف، تعز، صعده و مأرب را با ۱۵۷ حمله هوایی و موشکی و با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون هدف قرار داد.»

سریع اضافه کرد: با احتساب حملات اخیر عربستان، شمار حملات هوایی و موشکی این کشور به استان‌های مختلف یمن به ۹۱۷ حمله رسید.

وی افزود جنگنده‌های سعودی از پایگاه‌های نظامی در خمیس مشیط و طائف، واقع در جنوب‌غرب عربستان، به پرواز درآمده‌اند و برخی حملات نیز از نجران و جیزان انجام شده است.

منبع: المسیره