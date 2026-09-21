سخنگوی انصارالله یمن گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان به مناطق مختلف یمن از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون به ۹۱۷ مورد رسیده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - انصارالله یمن روز دوشنبه اعلام کرد نیرو‌های مسلح عربستان سعودی از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون ۹۷۱ حمله علیه یمن انجام داده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی انصارالله، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تشدید گسترده تنش‌ها، دشمن جنایتکار سعودی استان‌های الجوف، تعز، صعده و مأرب را با ۱۵۷ حمله هوایی و موشکی و با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون هدف قرار داد.»

سریع اضافه کرد: با احتساب حملات اخیر عربستان، شمار حملات هوایی و موشکی این کشور به استان‌های مختلف یمن به ۹۱۷ حمله رسید.

وی افزود جنگنده‌های سعودی از پایگاه‌های نظامی در خمیس مشیط و طائف، واقع در جنوب‌غرب عربستان، به پرواز درآمده‌اند و برخی حملات نیز از نجران و جیزان انجام شده است.

منبع: المسیره

برچسب ها: یحیی سریع ، انصارالله یمن ، عربستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۵
عربستان جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از آغاز درگیری‌ها ۹۷۱ حمله علیه یمن انجام داده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط انواع سلاح های مختلف عربستان سعودی جنایتکار را تأمین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند..
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