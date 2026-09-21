باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران انتظامی فارس، در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق و برای برقراری امنیت، اقدام به توقیف کالا‌های بدون مجوز و کشف مواد مخدر در استان کردند.

کشف سوخت بدون مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف سوخت بدون مجوز به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی بیان کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف ۲ تن چوب بدون مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از کشف ۲ تن چوب بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲ تن انواع چوب که بدون هرگونه مدارک و مجوز قانونی برای حمل بود، کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس با افرادی که با قاچاق چوب و دست درازی به منابع طبیعی، امنیت زیست محیطی منطقه را به مخاطره می‌اندازند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کشف تریاک در ایستگاه قلاتویه

فرمانده انتظامی داراب گفت: ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه موفق به توقیف یک دستگاه موتورسیکلت و کشف ۸ کیلوگرم تریاک شدند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، بیان کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه از تردد قاچاقچیان موادمخدر در مسیر‌های خاکی و بیابانی مطلع شده که گروهی جهت بررسی به محل اعلامی اعزام شد.

او افزود: پس از حضور ماموران پلیس در محل، یک دستگاه موتورسیکلت با چراغ خاموش در حال تردد بوده که ماموران جهت متوقف کردن آن ایست داده که راکب اعتنایی نکرده و موتورسیکلت را رها کرده و با استفاده از تاریکی هوا و موقعیت جغرافیایی منطقه متواری می‌شود.

رئیس پلیس داراب گفت: در بازرسی صورت گرفته از خورجین موتورسیکلت یک بسته موادمخدر تریاک به میزان ۸ کیلوگرم کشف شد و اقدامات لازم در جهت دستگیری متهم متواری در دست اقدام است.

هشدار‌های ایمنی و ترافیکی در آستانه بازگشایی مدارس

رئیس مرکز اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فارس در آستانه فرا رسیدن ماه مهر، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان، معلمان و والدین، از آن‌ها درخواست کرد پیام‌های هشداری پلیس را برای ایمنی بیشتر دانش آموزان همواره مدنظر قرار دهند.

سرهنگ فرزاد مهرزادیان رئیس مرکز اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فارس، با اشاره به رعایت هشدار‌های ترافیکی و ایمنی در مسیرخانه تا مدرسه و بالعکس گفت: همواره از سرویس‌های مدارس دارای مجوز و برچسب رسمی استفاده کنید و از سوارشدن به خودرو‌های شخصی متفرقه جدا خودداری کنید.

او صبر و حوصله در سوار و پیاده شدن از خودرو را یکی از نکات مهم در پیشگیری از حوادث ترافیکی بر شمرد و تاکید کرد: هنگام سوار و پیاده شدن از سرویس مدرسه، تا زمان توقف کامل خودرو صبرکنید و از سمت درب خودرویی که به سمت پیاده رو است، خارج شوید.

عبور از خط کشی عابرپیاده یکی دیگر از نکاتی بود که رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس به آن اشاره کرد و گفت: دانش آموزان برای عبور از عرض خیابان، حتما از پل‌های عابرپیاده یا خط کشی‌های مخصوص استفاده کنند و هرگز به صورت ناگهانی وارد سواره رو نشوند.

سرهنگ مهرزادیان با تاکید بر بازی نکردن درخیابان، تصریح کرد: مسیرخانه تا مدرسه محل بازی نیست و از دانش آموزان درخواست می‌کنیم، از شوخی، دویدن و بازی کردن درحاشیه خیابان یا تقاطع‌ها خودداری کنند و هنگام عبور از تقاطع‌ها حتی اگر مسیرخلوت است به چراغ عابر پیاده توجه کنند و تا سبز شدن آن صبر کنند.

کشف سوخت انبارشده در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از کشف ۹ هزار لیتر سوخت انبار شده در یک کارگاه در حاشیه این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق، مأموران انتظامی سروستان با اقدامات فنی از خبری مبنی بر انبار سوخت در یک گارگاه مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی محل مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، موفق شدند در بازرسی از آن مکان ۹ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی سروستان با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس