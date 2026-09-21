باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لزوم القای حس امیدواری به فرزندان + فیلم

والدین باید به صورت دائم فرزندان خود را به زندگی امیدوار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم فرضی، کارشناس مذهبی و خانواده در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که والدین و معلمان نباید با ناامیدی در مقابل فرزندان صحبت کنند.

مطالب مرتبط
لزوم القای حس امیدواری به فرزندان + فیلم
young journalists club

جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

لزوم القای حس امیدواری به فرزندان + فیلم
young journalists club

زخمی پنهان که می‌تواند سبک زندگی و روابط ما را تحت تأثیر قرار دهد

لزوم القای حس امیدواری به فرزندان + فیلم
young journalists club

سلامت روان چیست؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تهدید دوباره ترامپ علیه ایران + فیلم
۱۱۵۱

تهدید دوباره ترامپ علیه ایران + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
نفتکش‌های غول‌پیکر در محاصره بحران انرژی + فیلم
۵۷۶

نفتکش‌های غول‌پیکر در محاصره بحران انرژی + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
چشم‌انداز روابط ایران و چین در دوره پساجنگ + فیلم
۵۲۳

چشم‌انداز روابط ایران و چین در دوره پساجنگ + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
راهپیمایی گسترده و انسجام مردم ایران، رؤیای سرنگونی را بر باد داد! + فیلم
۵۰۷

راهپیمایی گسترده و انسجام مردم ایران، رؤیای سرنگونی را بر باد داد! + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد آمریکا + فیلم
۴۸۸

آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد آمریکا + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha