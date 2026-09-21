مهر و محبت نقش چشمگیری در تربیت فرزندان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهر و محبت نقش چشمگیری در تربیت فرزندان دارد و والدین و آموزگاران باید به این نکته توجه داشته باشند. در همین رابطه مریم فرضی، کارشناس خانواده در برنامه تلویزیونی گفت: پیش نیاز تربیت، مهرورزی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
تفاوت زندگی قبل و بعد از ازدواج از نگاه روانشناسی + فیلم
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف ۶ تن موادمخدر و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده در تهران
اجرای طرح ۳ مرحله‌ای پلیس راهور برای بازگشایی مدارس
سردار رادان: دشمن از خیال باطل خود پشیمان می‌شود
نوسازی ناوگان تاکسی با چالش افزایش قیمت خودروها و محدودیت تولید مواجه است
احداث ۵۰۰ کیلومتر مسیر مهار سیلاب در تهران
برگزاری پویش فرهنگی ـ هنری «یاد فرشته‌های میناب» در منطقه ۱۰
بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان حج در عربستان
صدای مظلومیت شهدای میناب باید به گوش جهانیان برسد/ جنایت مدرسه میناب را فراموش نمی‌کنیم
احراز نشدن استطاعت جسمی ۱۴۱ متقاضی حج ۱۴۰۶
«کمیکستان»؛ فرصتی برای استعداد‌های هنری دختران
آخرین اخبار
اساس پیش نیاز تربیت در چیست؟ + فیلم
بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان حج در عربستان
اجرای طرح ۳ مرحله‌ای پلیس راهور برای بازگشایی مدارس
احداث ۵۰۰ کیلومتر مسیر مهار سیلاب در تهران
صدای مظلومیت شهدای میناب باید به گوش جهانیان برسد/ جنایت مدرسه میناب را فراموش نمی‌کنیم
توسعه اشتغال روستایی با توزیع هدفمند منابع؛ از توانمندسازی تا تکمیل زنجیره فروش
آزادی ۱۷ محکوم به قصاص با اجرای پویش بخشش به یاد شهدای جنگ رمضان
کشف ۶ تن موادمخدر و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده در تهران
نوسازی ناوگان تاکسی با چالش افزایش قیمت خودروها و محدودیت تولید مواجه است
برگزاری پویش فرهنگی ـ هنری «یاد فرشته‌های میناب» در منطقه ۱۰
«کمیکستان»؛ فرصتی برای استعداد‌های هنری دختران
احراز نشدن استطاعت جسمی ۱۴۱ متقاضی حج ۱۴۰۶
سردار رادان: دشمن از خیال باطل خود پشیمان می‌شود
رونمایی از بانوان پلیس راهور ویژه حضور در مقابل مدارس دخترانه از اول مهر ماه
همایش هماهنگی ارکان‌های خدمات‌رسانی مختلف پایتخت در خصوص ساماندهی سرویس مدارس
بارش باران در شمال کشور همزمان با ترافیک نیمه‌سنگین در ۲ محور پرتردد
جزئیات تازه از پرونده مدرسه شجره طیبه میناب
۳۷۵ هزار زن روستایی رایگان بیمه شدند