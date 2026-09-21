باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توافقی که تنها روی کاغذ ماند + فیلم

جنگ روسیه و اوکراین به پیچیدگی‌های تازه‌ای رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدحسین بیننده، کارشناس سیاسی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما عنوان کرد که جبهه جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله فشرده‌تری شده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
توافقی که تنها روی کاغذ ماند + فیلم
young journalists club

سناریویی مشابه با سناریوی ایران؛ این بار در مسکو + فیلم

توافقی که تنها روی کاغذ ماند + فیلم
young journalists club

ایران در بریکس؛ جایگاهی که واشنگتن ندارد + فیلم

توافقی که تنها روی کاغذ ماند + فیلم
young journalists club

ضربه روسیه و چین به طرح آمریکا درباره تحریم‌های ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تهدید دوباره ترامپ علیه ایران + فیلم
۱۱۵۱

تهدید دوباره ترامپ علیه ایران + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
نفتکش‌های غول‌پیکر در محاصره بحران انرژی + فیلم
۵۷۶

نفتکش‌های غول‌پیکر در محاصره بحران انرژی + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
چشم‌انداز روابط ایران و چین در دوره پساجنگ + فیلم
۵۲۳

چشم‌انداز روابط ایران و چین در دوره پساجنگ + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
راهپیمایی گسترده و انسجام مردم ایران، رؤیای سرنگونی را بر باد داد! + فیلم
۵۰۷

راهپیمایی گسترده و انسجام مردم ایران، رؤیای سرنگونی را بر باد داد! + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد آمریکا + فیلم
۴۸۸

آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد آمریکا + فیلم

۳۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha