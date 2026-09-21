باشگاه خبرنگاران جوان - در آمریکا، حمله به مأمور پلیس و تهدید جان او با واکنش قضایی و امنیتی روبه‌رو می‌شود و مقام‌های این کشور نیز بر برخورد سخت با عاملان خشونت علیه نیروهای انتظامی تأکید دارند؛ با این حال، در پوشش برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، حمله به نیروهای پلیس در جریان اعتراضات ایران گاه در قالب مبارزه و شجاعت بازنمایی می‌شود.

این تفاوت در روایت، پرسش مشخصی ایجاد می‌کند: چرا مواضع مقام‌های آمریکایی درباره مجازات عاملان قتل پلیس و ضرورت حمایت از نیروهای انتظامی، در رسانه‌هایی که خشونت علیه پلیس ایران را با روایتی متفاوت پوشش می‌دهند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟