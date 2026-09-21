سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای، شرایط و ضوابط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم برای صاحبان مشاغل را تشریح کرد. این بخشنامه در اجرای ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده مذکور صادر شده است.

 بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که تا پایان سال ۱۴۰۴ از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معاف بوده‌اند یا از سال ۱۴۰۵ شروع به فعالیت کرده‌اند، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد، در سال ۱۴۰۵ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سامانه مودیان معاف خواهند بود.

در این بخشنامه تصریح شده است اگر مجموع فروش کالا و خدمات صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۲ از حد نصاب ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از حد نصاب ۱۴۴ میلیارد ریال عبور نکرده باشد و در سال ۱۴۰۵ از حد نصاب ۱۲۰ میلیارد ریال عبور کند، مودیان مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول زیر مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نخواهند بود و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا دوم حسب مورد است.

در این بخشنامه تاکید شده است حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پرونده‌های اشخاص حقیقی اعم از انفرادی یا مشارکتی، برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر پرونده مالیاتی خواهد بود.

بر اساس مفاد این بخشنامه، اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند و مشمول معافیت‌های فوق الذکر نخواهند بود:

۱. کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛

۲. اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛

۳. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛

۴. فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛

۵. کلیه واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحد‌های آلاینده.

گفتنی است مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می‌باشد.

 

در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام شده است: مودیانی که در یک دوره وفق مقررات مربوطه فاقد شرایط بهره مندی از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون یاد شده گردیده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوطه می‌شوند (مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحد‌های آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون مزبور و تبصره (۱) آن)، به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره‌های بعد از عبور از نصاب‌های مزبور امکان بهره مندی مجدد از معافیت موضوع ماده مزبور را نخواهند داشت.

 

 

 

 

 فارغ از ضوابط مقرر در این بخشنامه، در صورتی که مؤدیان، عرضه کننده کالا و خدمات واحد باشند یا کالا‌ها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان باشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها، صورت حساب الکترونیکی محسوب می‌شود.

 

 

 

 

همچنین فروش کلیه کالا و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند، مشمول حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر فوق خواهند بود.

 

 

 

 

پ

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
یارانه شهریور دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
پرداخت ۱.۷ همت منابع مالیاتی جهت توسعه زیرساخت‌های ورزش کشور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از ۴ برابر شد؛ خورشیدی‌ها در صدر تولید برق پاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یارانه شهریور دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
آغاز فرآیند ثبت‌نام اسقاط خودرو‌های فرسوده از ۳۱ شهریورماه
از افزایش تولید نفت تا ساخت آزادراه / مدل جدید تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بررسی می‌شود+فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۰ شهریور
ماجرای عوارضی ۷۲۰ هزار تومانی تهران _ شمال چه بود؟+ فیلم
تداوم روند نزولی شاخص کل بورس
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
ترمز رشد نقدینگی کشیده شد/ رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در ۵ ماه
آغاز اجرای «نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی» از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد
آخرین اخبار
ضرورت تسریع در تامین مالی بازسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده از جنگ
شرایط و ضوابط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم
امکان افزایش مبادلات ایران و ازبکستان به ۲ میلیارد دلار
افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق کشور
ترافیک سنگین در محور هراز و چالوس
بخش قابل توجهی از مصرف آب در جهان مربوط به بخش کشاورزی است
بسته مالی بنیاد مسکن برای خانه‌دارشدن کارگران صنایع
توقف کامیون‌ها به ظن قاچاق، معیشت رانندگان را مختل می‌کند
هدفگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری تجارت کشاورزی ایران و ازبکستان
پرواز‌های هما به فرودگاه نجف همچنان طبق برنامه برقرار است
کشاورزان بستر کشت پاییزه را مهیا کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۰ شهریور
یارانه شهریور دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
پرداخت ۱.۷ همت منابع مالیاتی جهت توسعه زیرساخت‌های ورزش کشور
بودجه ۱۲.۴ همتی شرکت عمران شهر‌های جدید در سال ۱۴۰۵/ سهم ۱۴۲ هزار واحدی شهر‌های جدید از نهضت ملی مسکن
آغاز فرآیند ثبت‌نام اسقاط خودرو‌های فرسوده از ۳۱ شهریورماه
آغاز اجرای «نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی» از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد
توسعه زراعت چوب نباید به افزایش درختکاری محدود شود
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
تداوم روند نزولی شاخص کل بورس
تملک ۱۴۰ کیلومتر از راه‌آهن رشت-آستارا در دو سال اخیر/تکمیل راه‌آهن میانه-اردبیل پس از ۲۲ سال
از افزایش تولید نفت تا ساخت آزادراه / مدل جدید تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بررسی می‌شود+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
برآورد خسارت دقیق سیل استان‌های شمالی تا ۲ هفته آینده
ترمز رشد نقدینگی کشیده شد/ رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در ۵ ماه
ماجرای عوارضی ۷۲۰ هزار تومانی تهران _ شمال چه بود؟+ فیلم
ظرفیت CNG می‌تواند صرفه‌جویی ۴۰ میلیون لیتری بنزین را رقم بزند
عرضه مداد و خودکار بدون نشان استاندارد ملی ممنوع است
تأکید بر آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات بین‌المللی
تبدیل منطقه آزاد ارس می‌تواند به هاب لجستیکی شمال‌غرب کشور