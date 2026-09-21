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باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در حالی که ملت ایران در کنار نیروهای مسلح، بر صیانت از امنیت و منافع ملی ایستادهاند، دوشنبهشب دویست و پنجمین شب تجمع و راهپیمایی مردم ولایتمدار شهرکرد در میدان دفاع مقدس برگزار شد. این تجمع مسیر میدان دفاع مقدس تا سالن ورزشی شهدای دانشآموز را پیمود.
در این تجمع که به ماه هفتم خود نزدیک میشود، شرکتکنندگان بر این نکته تأکید کردند که ایستادگی در خیابان، بخشی از زنجیره دفاع از میهن و مقابله با دشمنان است.
در جریان این مراسم، یاد دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز گرامی داشته شد. شرکتکنندگان با یادآوری این شهادت، بر این باور بودند که راه شهدا در عرصه علم و دانشوری، مسیری برای ساختن آیندهای مقتدرانه است.