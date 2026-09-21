باشگاه خبرنگاران جوان- جمال حسن‌زاده رئیس اداره پست کیش روز دوشنبه با اشاره به پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری اداره پست کیش و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این طرح افزود: شرایط لازم برای تسهیل ارسال کالا از کیش به سایر نقاط کشور فراهم شده است.

وی بیان کرد: این طرح برای نخستین بار در کیش و در چارچوب اقدامات حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش از کسب‌وکار‌ها و بازاریان اجرا می‌شود و بر اساس آن، سازمان منطقه آزاد کیش ۵۰ درصد هزینه پستی ارسال کالا را برای هر مجوز فعالیت اقتصادی پرداخت می‌کند و ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز بر عهده متقاضی خواهد بود.

رئیس اداره پست کیش اظهار کرد: اجرای این طرح با همکاری اداره پست کیش و گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود تا فرآیند ارزیابی، پذیرش و ارسال کالا از طریق شبکه پستی برای بازاریان و فعالان اقتصادی جزیره تسهیل شود.

وی اضافه کرد: این طرح از اول مهرماه به مدت ۲ ماه اجرایی می‌شود و خدمات مربوط به آن در باجه‌های پستی مستقر در مجتمع تجاری میکامال و مرکز تجاری کیش ارائه خواهد شد.

حسن‌زاده تأکید کرد: این طرح با حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف کاهش بخشی از هزینه‌های ارسال، تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌ها و حمایت از بازاریان و فعالان اقتصادی جزیره اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، از زمان شروع جنگ تحمیلی در ۹ اسفندماه سال گذشته تاکنون، بازاریان کیش به علت توقف سفر و کاهش شدید گردشگران ورودی، متحمل ضرر هنگفت شدند و کالای موجود تاریخ مصرف‌دار آنها به علت فروش نرفتن، در حال انقضای مدت تعیین شده است.

خروج انبوه و تجاری کالا‌های وارداتی به کیش به علت قوانین گمرکی، محدودیت حجمی دارد و بر همین اساس، بازاریان کیش در ماه‌های گذشته همواره خواهان تسهیل در خارج کردن کالا‌های خود به سرزمین اصلی و فروش در مناطق مختلف کشور بودند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی ۶ ماه گذشته، پیگیر اجرای روش‌های حمایتی و تسهیل‌گری برای رونق کسب و کار فعالان اقتصاد کیش بوده و تسهیل در فروش و ارسال پستی کالا‌های فروخته شده یکی از این روشهاست که از اول مهر ماه اجرای آن آغاز می‌شود.

منبع: ایرنا