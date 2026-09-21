یک فروند بالگرد یوروکوپتر AS ۳۳۲ که در عملیات مهار آتش‌سوزی در پارک ملی یوسیمیتی آمریکا مشارکت داشت، هنگام انجام مأموریت پشتیبانی سقوط کرد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک فروند بالگرد یوروکوپتر AS۳۳۲ که در عملیات مهار آتش‌سوزی در پارک ملی یوسیمیتی آمریکا مشارکت داشت، سقوط کرد و دو سرنشین آن جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش منابع خبری، این بالگرد اندکی پیش از ساعت سه بعدازظهر به وقت محلی و هنگام انجام مأموریت پشتیبانی از عملیات اطفای حریق سقوط کرد.

شرکت هوافضایی «پرسیژن» نیز کشته شدن دو نفر از اعضای تیم خود در این سانحه را تأیید کرده است.

علت سقوط بالگرد هنوز مشخص نشده است. هیأت ملی ایمنی حمل‌ونقل آمریکا (NTSB) با همکاری اداره هوانوردی فدرال (FAA) تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده‌اند.

منبع: لس آنجلس تایمز

برچسب ها: سقوط بالگرد ، آمریکا
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