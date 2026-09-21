باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه جراره در مکاتبه با وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه سیستم آموزشی استان باید برای تمامی شرایط «عادی» و «اضطراری» آمادگی کامل داشته باشد، اظهار کرد: آموزش غیرحضوری نباید پس از وقوع بحران آغاز شود، بلکه زیرساختهای آن باید از پیش فراهم باشد تا روند تحصیل دانشآموزان بدون وقفه ادامه یابد.
وی افزود: موضوع صرفاً انتخاب میان آموزش حضوری یا غیرحضوری نیست؛ بلکه باید برنامهای عملیاتی تدوین شود تا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص امنیتی یا اضطراری در نقاطی مانند جزایر هرمز، بوموسی و سایر مناطق، دانشآموزان به دلیل نبود زیرساخت ارتباطی یا تجهیزات آموزشی از تحصیل بازنمانند.
لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی در جزایر
عضو هیئترئیسه کمیسیون آموزش مجلس، با خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار بررسی ویژه وضعیت پوشش اینترنت در مناطق کمبرخوردار و جزایر هرمزگان شد. جراره تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید پیش از وقوع بحران، نقاط ضعف شبکه را شناسایی و تقویت کند، چرا که آموزش مجازی بدون اینترنت پایدار امکانپذیر نیست.
وی همچنین از وزارت آموزش و پرورش خواست برنامهای روشن جهت نحوه دسترسی دانشآموزان به محتوای آموزشی، پشتیبانی از دانشآموزان فاقد تجهیزات و شیوههای ارزیابی تحصیلی تدوین و ابلاغ کند.
تأمین تجهیزات آموزشی با ظرفیت مسئولیت اجتماعی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس، تحقق عدالت آموزشی را در گرو دسترسی پایدار به تجهیزات دانست و افزود: نمیتوان از دانشآموزی که ابزار لازم (مانند تبلت) را در اختیار ندارد، انتظار حضور فعال در کلاس مجازی داشت.
وی استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بانکها و بنگاههای اقتصادی مستقر در منطقه را راهکاری برای جبران کمبود تجهیزات عنوان کرد و گفت: میتوان اعتبارات مسئولیت اجتماعی این مجموعهها را به سمت تأمین تبلت برای دانشآموزان مناطق آسیبپذیر هدایت کرد.
نقش آموزش تلویزیونی به عنوان مکمل
جراره همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت آموزش تلویزیونی به عنوان ابزار مکمل در زمان اختلال اینترنت تأکید کرد و افزود: آموزش تلویزیونی میتواند بخشی از خلأ آموزشی را پوشش دهد. همچنین توانمندسازی معلمان برای تدریس در فضای مجازی و آموزش شیوههای نوین آموزشی برای جلوگیری از افت کیفیت یادگیری، امری ضروری است.
پیگیری وعده ساخت مدرسه در میناب
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب، بر ضرورت تسریع در اجرای وعدههای دادهشده تأکید کرد و گفت: هفت ماه از این حادثه میگذرد و خانوادههای دانشآموزان منتظر نتیجه ملموس هستند. لازم است پروژه ساخت مدرسه با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
جراره در پایان با تأکید بر جایگاه اقتصادی هرمزگان، خاطرنشان کرد: در کنار ظرفیتهای عظیم اقتصادی استان، باید به زندگی و امنیت آینده دانشآموزان نیز توجه ویژهای شود؛ چرا که هرمزگان در خط مقدم مسائل ملی قرار دارد و استمرار آموزش در این استان نیازمند برنامهریزیهای پیشدستانه است.
منبع: دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی