واژگونی یک دستگاه آمبولانس واحد اعزام بیمارستان دو نفر از کارکنان کادر درمان بیمارستان امام حسین (ع) مهران را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: آمبولانس واحد اعزام بیمارستان ، پس از انتقال یک بیمار از بیمارستان امام حسین (ع) مهران به ایلام هنگام بازگشت در حوالی روستای بانروشان در جاده ایلام- مهران واژگون شد و دو نفر از کارکنان کادر درمان بیمارستان امام حسین(ع) مهران را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

مهدی شعبانی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۷:۰۴ دقیقه به مرکز هدایت عملیات اورژانس ایلام گزارش شد و بلافاصله پس از دریافت خبر دو تیم عملیاتی از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس راهی محل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: دو نفر از کارکنان کادر درمان بیمارستان امام حسین (ع) مهران که هر دو ۳۵ ساله هستند در این حادثه دچار آسیب‌های متعدد شدند.

وی توضیح داد که کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل کار‌های درمانی نخستین و پایدارسازی وضعیت مصدومان را انجام دادند و پس از تثبیت شرایط، هر دو مصدوم برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل شدند.

شعبانی بیان کرد: مصدومان زیر مراقبت و پیگیری گروه درمانی قرار دارند.

منبع: ایرنا