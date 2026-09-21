باشگاه خبرنگاران جوان - حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی، از معرفی ۸۹ هزار و ۸۵۸ واحد به شبکه بانکی خبر داد و بر ضرورت تسریع بانکها در پرداخت این تسهیلات تأکید کرد.
وی در این جلسه که با حضور معاونان وزیر در حوزه مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی استانها، مدیران بنیاد مسکن، بانک مسکن، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورو سایر مسئولان مرتبط، برگزار شد، افزود: در مجموع ۱۵۷ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصد مشمول تسهیلات متمم هستند که تاکنون برای ۱۰۲ هزار واحد درخواست تسهیلات متمم ثبت شده و از این تعداد، ۸۹ هزار و ۸۵۸ واحد به بانکها معرفی شدهاند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت عملیاتی شدن این فرآیند اظهار کرد: شبکه بانکی متعهد شده است حداکثر ظرف دو هفته پس از معرفی واحدها، فرآیند مبادله تسهیلات متمم را به سرانجام برساند.
وی ادامه داد: تاکنون برای ۱۶ هزار و ۱۹۳ واحد از سوی شبکه بانکی قرارداد منعقد و تسهیلات پرداخت شده است.
طاهرخانی همچنین بر ضرورت افزایش سرعت عمل بانکها در پرداخت تسهیلات متمم تأکید کرد و گفت: بانکهای دولتی پرداخت تسهیلات را آغاز کردهاند، اما برخی بانکهای خصوصی در این زمینه تأخیر دارند. لازم است بهصورت فوری با معاونان اعتباری این بانکها مکاتبه و درباره علت تأخیر در اقدام، تذکر داده شود.
وی افزود: موضوع تأخیر بانکها باید در شورای مسکن استانها نیز مطرح شود تا با کمک استانداران، روند پرداخت تسهیلات سرعت بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامههای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: در نیمه دوم سال، تمرکز ویژه اقدامات وزارت راه و شهرسازی بر نوسازی بافتهای فرسوده و پروژههای خودمالکی خواهد بود.
وی با بیان اینکه باید در ادامه مسیر، اتصال این بخشها به نظام تسهیلات بانکی با جدیت دنبال شود، افزود: در حال پیگیری هستیم تا تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی به بافتهای فرسوده و پروژههای خودمالکی نیز تسری یابد. این موضوع بر اساس ظرفیتهای ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم توسعه دنبال خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به برنامه افتتاح پروژههای مسکن، بر ضرورت تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی، بهویژه پروژههایی که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تأکید کرد.
وی گفت: برای تکمیل این پروژهها باید از همه ظرفیتهای موجود از جمله تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن برای پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی و تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان کمدرآمد استفاده شود.
طاهرخانی خطاب به مدیران کل راه وشهرسازی استانها، تأکید کرد: حداکثر تلاش برای افتتاح ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال انجام شود.
وی همچنین با اشاره به حمایتهای جدید مالی برای تامین زیرساخت در شهرهای جدید گفت: در دورههای قبل، از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن و اعتبارات زیرساختی، منابعی به شهرهای جدید اختصاص داده نمیشد، اما اکنون این منابع اختصاص مییابد و میتواند بخشی از عقبماندگیها در این حوزه را جبران کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند بازسازی پس از جنگ، اظهار کرد: با تولیگری بنیاد مسکن و با وجود گستردگی قابل توجه عملیات، ارزیابی خسارات و فرآیند تعمیرات جزئی به نحو مناسبی پیش رفته است.
وی با تأکید بر اینکه بازسازی باید در زمره دستورکارهای جدی قرار گیرد، گفت: تا پایان کار، در کنار بنیاد مسکن خواهیم بود تا این فرآیند بهخوبی پیش برود.
طاهرخانی با اشاره به مصوبه دولت درباره تأمین منابع بازسازی افزود: مطابق این مصوبه، تامین ۵ همت از منابع مورد نیاز، بهصورت مشترک بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار گرفته است و باید برای تأمین این منابع از ظرفیت ارزشافزایی اراضی استفاده شود.
وی ادامه داد: چه اراضی وزارت راه و شهرسازی و چه اراضی بنیاد مسکن باید در این زمینه به کار گرفته شوند تا بهعنوان پشتوانه مالی بازسازی مورد استفاده قرار گیرند.
طاهرخانی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر مجموعه نظام مهندسی کشور در تهیه نقشه و نظارت بر اجرای پروژههای بازسازی تأکید کرد و گفت: باید برنامه اجرایی مشخص برای پیشبرد فرآیند بازسازی از محل ارزشافزایی و مولدسازی املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تدوین و اجرا شود.
در این جلسه همچنین، مجید جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی رمضان، ارائه کرد.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ اظهار کرد: در مجموع ۱۰۵ هزار واحد تعمیری از تعمیرات جزئی تا کلی شناسایی شده است که عملیات تعمیر حدود ۸۶ هزار واحد به پایان رسیده و در مجموع بیش از ۸۰ درصد واحدهای تعمیری تعیین تکلیف و بازسازی شدهاند.
جودی با بیان اینکه برنامه رسمی برای پایان عملیات بازسازی تا پایان سال تعیین شده است، گفت: با این حال، برنامهریزی کردهایم عملیات تعمیر واحدهای باقیمانده را تا پایان آذرماه به اتمام برسانیم.
معاون بازسازی بنیاد مسکن همچنین درباره واحدهای احداثی گفت: در مجموع حدود هزار و ۱۵۸ واحد احداثی در برنامه بازسازی قرار دارد که تاکنون برای ۵۲۵ واحد پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی با اشاره به حمایتهای انجامشده از خانوارهای آسیبدیده در قالب ودیعه مسکن اظهار کرد: با همکاری بانک مسکن، تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش حدود ۱.۸ همت پرداخت شده است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن با اشاره به منابع مورد نیاز برای ادامه عملیات بازسازی گفت: تاکنون حدود ۸ همت منابع تأمین شده است که کماکان و در مقابل تعهدات ایجاد شده باز هم نیاز به تامین منابع بیشتری است؛ در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات برای تأمین هزینههای بازسازی، استفاده از ظرفیت مولدسازی است.
جودی گفت: مدیران کل راه و شهرسازی به موضوع مولدسازی اراضی برای تأمین اعتبارات بازسازی کمک کنند. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، تأمین ۵ همت از منابع مورد نیاز بازسازی از محل ظرفیتهای موجود، بهویژه مولدسازی اراضی، از مهمترین موضوعات در دستور کار است.
منبع: وزارت راه وشهرسازی