باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- امروز خانه‌ای در قم حال و هوای دیگری داشت. هستی وزینی اکبر، دختر شهید محمد وزینی اکبر از شهدای صنعتگر جنگ چهل روزه، قرار بود اولین روز مدرسه‌اش را تجربه کند؛ روزی که برای هر بچه‌ای شیرین است، اما برای هستی بوی پدر داشت که نیست.

در اقدامی ماندگار جمعی از اهالی رسانه استان قم، خادمان حرم مطهر امامزاده ابن‌الجواد موسی مبرقع(علیهما السلام) و خادمان مسجد مقدس جمکران، همراه با سردار میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان قم، به نیابت از پدر شهیدش از درب خانه تا مدرسه بدرقه‌اش کردند.

اصحاب رسانه قم هم کیک کوچکی آورده بودند که رویش نوشته شده بود: «هستی جان، اولین روز مدرسه‌ات مبارک». لبخند هستی وقتی از خانه بیرون آمد، قاب زیبای آغاز سال نوی تحصیلی برای دختر شهید وزینی شد.

و در پایان، هدایای متبرکی از طرف حرم امامزاده موسی مبرقع(ع)، خادمان مسجد مقدس جمکران، فرماندهی نیروی انتظامی استان و اهالی رسانه قم به هستی خانم اهدا شد؛ هدیه‌هایی کوچک، اما پر از مهربانی شهری که یاد شهدایش را زنده نگه می‌دارد.

شهید محمد وزینی اکبر، یکی از صنعتگرانی بود که نه در میدان جنگ، که در سنگر تولید و اشتغال در شهرک صنعتی محمودآباد قم به درجه شهادت رسید.