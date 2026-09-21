باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - تولید نفت در میدان «الشراره»، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی لیبی، به‌طور جزئی کاهش یافته است. مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی، روز دوشنبه این موضوع را به رویترز اعلام کرد، اما دلیلی برای این کاهش ارائه نداد.

به گفته دو مهندس شاغل در این میدان، میزان تولید حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار بشکه در روز رسیده است. پایگاه خبری لیبیایی «الوسط» نیز ظرفیت کامل تولید این میدان را حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.

اگرچه علت دقیق کاهش کنونی تولید مشخص نشده، اما اختلال‌های مشابه در سال‌های اخیر به‌دلیل اعتراضات، بن‌بست‌های سیاسی و مشکلات فنی ناشی از خرابکاری رخ داده‌اند.

شرکت ملی نفت لیبی هفته گذشته هشدار داده بود که ممکن است در پی بسته شدن غیرقانونی یک شیر در خط لوله اصلی انتقال نفت، وضعیت «فورس ماژور» اعلام کند. این اقدام فعالیت دو میدان نفتی در شمال‌غرب لیبی، «الطاهره» و «الحماده»، را متوقف کرده بود. تولید در این دو میدان پس از آن از سر گرفته شد.

منبع: رویترز