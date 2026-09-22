سخنگوی وزارت خارجه قطر، از تلاش دوحه برای تسهیل دستیابی ایران و آمریکا به توافقی کوتاه‌مدت خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز دوشنبه اعلام کرد که دوحه در تلاش است توافقی میان ایران و آمریکا، حتی در قالب یک توافق کوتاه‌مدت، تسهیل کند تا زمینه برای آغاز مذاکرات میان دو طرف فراهم شود.

الانصاری گفت هرگونه گفت‌و‌گو میان تهران و واشنگتن مستلزم بازگشایی تنگه هرمز و اطمینان از نبود تهدید برای استفاده از نیروی نظامی است.

وی با اشاره به سطح بالای بی‌اعتمادی میان دو طرف افزود که در شرایط کنونی، بی‌اعتمادی عمیقی میان ایران و آمریکا وجود دارد و هر یک از طرفین منتظر است دیگری تسلیم شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن توافقی نهایی نخواهد بود، بلکه هدف از آن ایجاد شرایط لازم برای آغاز مذاکرات میان دو طرف است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، قطر
خبرهای مرتبط
قطر انرژی: ما مقدار بسیار کمی گاز تولید می‌کنیم
قطر خواستار ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای با ایران شد
قطر حدود ۱۷ درصد از درآمد صادرات گاز طبیعی مایع خود را از دست داده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۹:۴۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
لازم نکره تو خلبانان ایرانی را آزاد کن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
آمریکا باید خوی شیطانی خودرا کناربگذارد
۰
۲
پاسخ دادن
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
رویترز: پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی اولویت ایران است
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
چین موضع خود را در مورد تحریم پرواز‌های ایران روشن کرد
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
سندرز: تهدید ترامپ برای نابودی ایران جنایت جنگی است
فرود هواپیمای ماهان در چین با وجود تهدید تحریمی آمریکا
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است
سفیر آمریکا: حل پرونده اس-۴۰۰ با ترکیه زمان می‌برد/ ویتکاف از مذاکرات با ایران خشنود است
آخرین اخبار
سفیر آمریکا: حل پرونده اس-۴۰۰ با ترکیه زمان می‌برد/ ویتکاف از مذاکرات با ایران خشنود است
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است
تلاش زلنسکی در سازمان ملل برای جلب حمایت کشورها: ممکن است جنگ گسترش پیدا کند
فرزند سفیر اسرائیل در آمریکا در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد
لاوروف: روسیه عملیات در اوکراین را متوقف نخواهد کرد
جان باختن یک تبعه هند در حادثه دریایی نزدیک عمان 
رویترز: پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی اولویت ایران است
نفت نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت/ برنت به بالای ۱۰۱ دلار رسید
پوتین: انتخابات نشان داد که مردم روسیه از ارتش خود حمایت می‌کنند
روبیو و لاوروف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
ترامپ از سیاست‌های مهاجرتی کانادا انتقاد کرد
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
الجولانی: هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت سوریه متوقف خواهد شد
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
هلند خواستار سازوکار اروپایی برای حفاظت از دیوان کیفری بین‌المللی در مقابل تحریم‌های آمریکا شد
هشدار انصارالله به آمریکا درباره مداخله نظامی در یمن
انتقاد زلنسکی از لغو تحریم‌های دو بازرگان روس در اتحادیه اروپا
تجمع روحانیان کاتولیک در واتیکان برای پایان نسل‌کشی غزه
اصابت پرتابه به یک کشتی باری در تنگه هرمز
افزایش هزینه سوخت در اروپا به روزانه ۲۰۳ میلیون یورو
ادعای واشنگتن درباره تکمیل خروج نیرو‌های آمریکا از عراق
فرود هواپیمای ماهان در چین با وجود تهدید تحریمی آمریکا
رعد: عظمت مقاومت در علی الطاهر بعد‌ها آشکار می‌شود
چین موضع خود را در مورد تحریم پرواز‌های ایران روشن کرد
سندرز: تهدید ترامپ برای نابودی ایران جنایت جنگی است
دیدار سه‌جانبه وزیران خارجه ترکیه، سوریه و عربستان در نیویورک
۲۴ شهروند یمنی در حملات سعودی شهید یا زخمی شدند
وزارت دادگستری آمریکا از محدودیت دسترسی رسانه‌ها دفاع کرد