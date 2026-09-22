باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز دوشنبه اعلام کرد که دوحه در تلاش است توافقی میان ایران و آمریکا، حتی در قالب یک توافق کوتاه‌مدت، تسهیل کند تا زمینه برای آغاز مذاکرات میان دو طرف فراهم شود.

الانصاری گفت هرگونه گفت‌و‌گو میان تهران و واشنگتن مستلزم بازگشایی تنگه هرمز و اطمینان از نبود تهدید برای استفاده از نیروی نظامی است.

وی با اشاره به سطح بالای بی‌اعتمادی میان دو طرف افزود که در شرایط کنونی، بی‌اعتمادی عمیقی میان ایران و آمریکا وجود دارد و هر یک از طرفین منتظر است دیگری تسلیم شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن توافقی نهایی نخواهد بود، بلکه هدف از آن ایجاد شرایط لازم برای آغاز مذاکرات میان دو طرف است.

منبع: الجزیره