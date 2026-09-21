باشگاه خبرنگاران جوان - این نمایش به طراحی و کارگردانی مجتبی خلیلی، در روزهای آغازین جنگ رمضان به سفارش مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش قکری و با همکاری ادارهکل کانون پرورش فکری استان اصفهان تولید شده است.
«زنگ بهشت» با الهام از حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، روایتگر صفحهای از یک دفتر نقاشی ناتمام است که در میان کولههای بهجامانده دانشآموزان به دنبال نقاش خود میگردد؛ اما کولهها و دفترها و کتابهای درسی بهجامانده، از شهادت دانشآموزان این مدرسه خبر میدهند. نقاش دیگر نیست و این صفحه نقاشی به یادگاری از دانشآموزانی تبدیل میشود که عشق به وطن را به تصویر میکشیدند.
طرح این نمایش را آرزو بهرامی با الهام از واقعه مدرسه شجره طیبه میناب نوشته است. مجتبی خلیلی طراحی و کارگردانی اثر را بر عهده دارد و محمدابراهیم شریفیان بازیگر آن است.
همچنین امیر دهقانی آهنگسازی، آدینه رحیمنژاد طراحی فضا و لباس و مهدی اسدیتبار طراحی پوستر «زنگ بهشت» را بر عهده داشتهاند.
این نمایش در قالب رویداد «هزار رؤیا، یک نگاه» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده و پیش از این مقابل ساختمان یونیسف و در استانهای مختلف از جمله اصفهان، تهران، گیلان و مازندران اجرا شده است.
فصل تازه اجراهای نمایش «زنگ بهشت» از سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، ساعت ۲۲:۳۰ در میدان فردوسی تهران آغاز میشود.
این نمایش پس از آن، اجراهای خود را در دیگر میدانها، اجتماعهای شبانه و مدارس شهر تهران ادامه خواهد داد.
منبع:ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون