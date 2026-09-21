نمایش «زنگ بهشت» همزمان با آغاز سال تحصیلی و به یاد معلمان و دانش‌آموزان شهید، دور تازه اجراهای خود را در مدارس، میدان‌ها و اجتماع‌های شبانه شهر تهران آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این نمایش به طراحی و کارگردانی مجتبی خلیلی، در روز‌های آغازین جنگ رمضان به سفارش مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش قکری و با همکاری اداره‌کل کانون پرورش فکری استان اصفهان تولید شده است.

«زنگ بهشت» با الهام از حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، روایت‌گر صفحه‌ای از یک دفتر نقاشی ناتمام است که در میان کوله‌های به‌جامانده دانش‌آموزان به دنبال نقاش خود می‌گردد؛ اما کوله‌ها و دفتر‌ها و کتاب‌های درسی به‌جامانده، از شهادت دانش‌آموزان این مدرسه خبر می‌دهند. نقاش دیگر نیست و این صفحه نقاشی به یادگاری از دانش‌آموزانی تبدیل می‌شود که عشق به وطن را به تصویر می‌کشیدند.

طرح این نمایش را آرزو بهرامی با الهام از واقعه مدرسه شجره طیبه میناب نوشته است. مجتبی خلیلی طراحی و کارگردانی اثر را بر عهده دارد و محمدابراهیم شریفیان بازیگر آن است.

همچنین امیر دهقانی آهنگ‌سازی، آدینه رحیم‌نژاد طراحی فضا و لباس و مهدی اسدی‌تبار طراحی پوستر «زنگ بهشت» را بر عهده داشته‌اند.

این نمایش در قالب رویداد «هزار رؤیا، یک نگاه» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده و پیش از این مقابل ساختمان یونیسف و در استان‌های مختلف از جمله اصفهان، تهران، گیلان و مازندران اجرا شده است.

فصل تازه اجرا‌های نمایش «زنگ بهشت» از سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، ساعت ۲۲:۳۰ در میدان فردوسی تهران آغاز می‌شود.

این نمایش پس از آن، اجرا‌های خود را در دیگر میدان‌ها، اجتماع‌های شبانه و مدارس شهر تهران ادامه خواهد داد.

منبع:اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون

برچسب ها: کانون پرورش فکری ، دانش آموزان شهید ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
اجرای طرح ۳ مرحله‌ای پلیس راهور برای بازگشایی مدارس
مهر متفاوتی را بدون رهبر و فرمانده شهید آغاز می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سیروس ابراهیم‌زاده درگذشت
بزرگداشت روز بسیج هنرمندان در حسینیه جماران/ «دهه هنرمندان بسیجی» از سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود
ویژه‌برنامه‌های دفاع مقدس روی آنتن شبکه نسیم
تعداد کتابخانه‌های سیار به ۸۲ خودرو رسید
طرح الحاق حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به شهر مرودشت بازنگری می‌شود
رهبرِ شهیدِ انقلاب در هر دیداری سراغ کتاب‌های جدید را می‌گرفتند + فیلم
برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان همزمان با جشنواره فیلم کودک
صدای جنگ در قاب مستندبرای هلما؛ روایتی که برای ایران و جهان ماندگار می‌شود
رسانه عمان در جنگ؛ بدون یک تیتر علیه جمهوری اسلامی
آخرین اخبار
رسانه عمان در جنگ؛ بدون یک تیتر علیه جمهوری اسلامی
برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان همزمان با جشنواره فیلم کودک
سیروس ابراهیم‌زاده درگذشت
صدای جنگ در قاب مستندبرای هلما؛ روایتی که برای ایران و جهان ماندگار می‌شود
رهبرِ شهیدِ انقلاب در هر دیداری سراغ کتاب‌های جدید را می‌گرفتند + فیلم
بزرگداشت روز بسیج هنرمندان در حسینیه جماران/ «دهه هنرمندان بسیجی» از سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود
ویژه‌برنامه‌های دفاع مقدس روی آنتن شبکه نسیم
تعداد کتابخانه‌های سیار به ۸۲ خودرو رسید
طرح الحاق حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به شهر مرودشت بازنگری می‌شود
زمان برگزاری نمایشگاه حضوری کتاب تهران قطعی نیست + فیلم
بیانیه بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
رادیو؛ هم‌قدم با دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید
روایت میلاد عرفان‌پور از چگونگی ساخت قطعه موسیقایی «در ستایش مردم»
جز در بودجه تفاوتی میان تولیدات استانی و غیراستانی نیست/ «دیار مادری» یک سریال خانواده محور است