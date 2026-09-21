مفقودی کوهنورد سنندجی در صعود انفرادی به دماوند

باشگاه خبرنگاران جوان - هیوا احمدی مسئول کمیته جست‌و‌جو و نجات هیات کوهنوردی کردستان گفت: با اطلاع از مفقود شدن کوهنورد ۴۲ ساله سنندجی در دماوند، موضوع به تیم‌های جست‌و‌جو و نجات و جمعیت هلال احمر استان مازندران اعلام شده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن وی آغاز شده است.

وی افزود: این کوهنورد به صورت انفرادی برای صعود به دماوند اقدام کرده بود و از روز یکشنبه مفقود شدن وی اعلام شده است.

مسئول کمیته جست‌و‌جو و نجات هیات کوهنوردی کردستان با اشاره به شرایط جوی منطقه، ادامه داد: براساس اعلام هواشناسی، وضعیت جوی در منطقه دماوند پایدار است که این موضوع می‌تواند روند عملیات جست‌و‌جو را تسهیل کند و موجب افزایش امیدواری برای یافتن این کوهنورد شود.

احمدی یادآور شد: این کوهنورد سنندجی در حال حاضر ساکن استان تهران است و چندی پیش نیز به همراه پدر خود به قله سبلان صعود کرده بود.

وی یادآور شد: امیدواریم این کوهنورد در سلامت پیدا شود و تلاش تیم‌های جست‌و‌جو و نجات برای یافتن وی ادامه دارد.

قله دماوند درحوزه جغرافیایی بخش لاریجان از توابع شهرستان آمل استان مازندران با مساحتی بیش از ۲هزارو ۹۵۰ هکتار در سی‌ام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در قالب میراث طبیعی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.