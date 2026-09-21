جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: راه شهدا، راه تفرقه و اختلاف نیست؛ بلکه مسیر همدلی، ایثار، فداکاری، خدمت و دفاع از عزت و استقلال کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی شامگاه دوشنبه در هفتمین آیین ملی تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس اداره کل حفظ و نشر آثار ارزش‌های دفاع مقدس در حاشیه دومین کنگره ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری گفت: شهدا با ایثار و مجاهدت خود مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی را هموار کردند و امروز حفظ وحدت و انسجام، هوشیاری و خدمت به مردم از مهم‌ترین وظایف در ادامه راه آنان است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌ها و حرکت به سمت رستگاری انسان‌ها است و شهدا طلایه‌داران این حرکت نورانی هستند.

وی با بیان اینکه انسان در مکتب انقلاب اسلامی با یک بعثت درونی و حرکت در مسیر جهاد اکبر به کمال می‌رسد اظهار داشت: شهدا در مسیر پیامبر اعظم (ص) و مکتب اهل‌بیت (ع) حرکت کردند و راه سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در دفاع از حق، مبارزه با ظلم، عدالت‌خواهی و اصلاح جامعه ادامه دادند.

ایزدی با بیان اینکه گرامی‌داشت شهدا تنها به برگزاری آیین‌های یادبود محدود نمی‌شود اظهار داشت: وظیفه ما در برابر شهدا این است که راه آنان را در عرصه‌های مختلف ادامه دهیم و از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و عزت کشور پاسداری کنیم.

وی افزود: شهدا عهد خود را با خداوند به انجام رساندند و امروز ما باید با خدمت به مردم، حفظ وحدت و انسجام و تلاش برای پیشرفت کشور، به عهد خود با آنان وفادار بمانیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: امروز با جنگ ترکیبی مواجه هستیم؛ جنگی که تنها در میدان نظامی جریان ندارد و ابعاد اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و امنیتی را نیز دربرمی‌گیرد.

ایزدی ادامه داد: در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و ناآرامی، مردم را در برابر یکدیگر قرار دهد، بنابراین باید با تقویت همدلی و همکاری، از سرمایه اجتماعی کشور صیانت کنیم.

توجه به معیشت مردم بخشی از مقابله با جنگ ترکیبی است

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مقابله با جنگ ترکیبی تنها با اقدامات نظامی امکان‌پذیر نیست و باید در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیز تلاش شود.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مجموعه‌هایی همچون قرارگاه محرومیت‌زدایی، قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، جهاد سازندگی و بسیج سازندگی در حوزه‌هایی مانند آبرسانی، محرومیت‌زدایی و کمک به بهبود شرایط زندگی مردم فعالیت می‌کنند و این اقدامات باید با قوت ادامه پیدا کند.

ایزدی تاکید کرد: خدمت به مردم و کاهش مشکلات آنان، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تقویت اعتماد و همبستگی در جامعه است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به حوزه فرهنگی و رسانه‌ای تاکید کرد و گفت: دشمن در کنار جنگ متعارف، در فضای مجازی و رسانه‌ای نیز تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: جهاد تبیین، روشنگری، گفت‌و‌گو با مردم و ارائه روایت درست از واقعیت‌های کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند در برابر این جریان موثر باشد.

ایزدی گفت: باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد عمومی به نتیجه برسد چرا که حفظ آرامش جامعه و تقویت وحدت میان مردم و مسوولان، در این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به نقش اقوام مختلف در دفاع از کشور اظهار داشت: همان‌گونه که رزمندگان اقوام و گروه‌های مختلف در دوران دفاع مقدس دوشادوش یکدیگر از ایران دفاع کردند، امروز نیز باید این وحدت و همبستگی ملی حفظ شود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: شهدای چهارمحال‌وبختیاری از اقوام و مناطق مختلف استان، یک پیام مشترک برای نسل امروز دارند و آن، دفاع از ایران، عزت مردم و سربلندی کشور است.

ایزدی ادامه داد: راه شهدا، راه تفرقه و اختلاف نیست؛ بلکه مسیر همدلی، ایثار، فداکاری، خدمت و دفاع از عزت و استقلال کشور است.

وی گفت: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، مقابله با توطئه‌های ضدانقلاب، مبارزه با گروه‌های تروریستی و دیگر عرصه‌های دشوار، با تکیه بر وحدت و ایستادگی از کشور دفاع کرده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: امروز نیز باید با همان روحیه، هوشیاری و انسجام، از دستاورد‌های کشور پاسداری کرد و اجازه نداد توطئه‌هایی که با هدف ایجاد شکاف در جامعه طراحی می‌شود، به نتیجه برسد.

ایزدی با تاکید بر اینکه توانمندی‌های دفاعی کشور نیز در سال‌های گذشته توسعه پیدا کرده است گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف دفاعی از جمله موشکی، پهپادی، پدافندی و جنگ الکترونیک پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند و این توانمندی‌ها در کنار حضور و پشتیبانی مردم، بخشی از ظرفیت بازدارندگی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: آنچه بیش از تجهیزات اهمیت دارد، ایمان، روحیه ایستادگی و انسجام مردم است؛ همان سرمایه‌ای که در دوران دفاع مقدس نیز زمینه‌ساز پیروزی رزمندگان شد.

ایزدی با اشاره به نقش رزمندگان استان در هشت سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان چهارمحال‌وبختیاری در عملیات‌های مختلف از جمله والفجر ۸، بدر، کربلای یک و کربلای ۵ در کنار سایر یگان‌های نیرو‌های مسلح حضور داشتند و حماسه‌های ماندگاری را رقم زدند.

وی افزود: در عملیات کربلای ۵، رزمندگان لشکر قمر بنی‌هاشم (ع) در کنار سایر یگان‌ها در منطقه شلمچه حضور مؤثر داشتند و در عملیات بدر نیز این یگان سرافراز با عبور از دجله و انهدام پل، زمینه پیشروی رزمندگان اسلام را فراهم کرد.

جانشین فرمانده سپاه با اشاره به عملیات کربلای یک و آزادسازی مهران ادامه داد: در آن عملیات، با وجود کمبود نیروی انسانی و در شرایطی که جبهه‌های مختلف درگیر بودند، رزمندگان با توکل به خدا و تغییر طرح عملیاتی، مهران و ارتفاعات قلاویزان را آزاد کردند و بر شهر‌های بدره و زرباطیه عراق تسلط یافتند.

ایزدی خاطرنشان کرد: این حماسه‌ها نشان داد که ایمان، اخلاص، ایستادگی، وحدت و تبعیت از فرماندهی می‌تواند در دشوارترین شرایط زمینه‌ساز پیروزی شود.

وی با گرامی‌داشت یاد سرداران و فرماندهان شهید استان گفت: سردار شهید غلامرضا سلیمانی از جمله فرماندهانی بود که در دوران دفاع مقدس با روحیه ایثار و مجاهدت در سخت‌ترین شرایط به وظیفه خود عمل کرد و در ادامه مسیر همرزمان شهید خود، به فیض شهادت نائل شد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سردار شهید حسینعلی ترکی، سردار شهید زال یوسف‌پور، سردار شهید الیاس ارجمند، سردار شهید حاج بهمن بهرامی، شهیدان استکی، سردار شهید زاهدی، سردار شهید حیدرپور، سردار شهید شاه‌مرادی، سردار شهید جمشید اسحاقی، سردار جانباز کریم نصر، حجت‌الاسلام و المسلمین شهید قلی‌زاده، امیر سرلشکر خلبان شهید نعمت‌الله اکبری و دیگر شهدای نیرو‌های مسلح یاد کرد.

وی گفت: این فرماندهان و رزمندگان برای دفاع از ایران اسلامی و اعتلای کلمه حق مجاهدت کردند و امروز نام و راه آنان سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت: امروز در برابر ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری و همه شهدای ایران اسلامی مسئول هستیم و باید با وحدت، انسجام، هوشیاری و خدمت به مردم، راه آنان را ادامه دهیم.

ایزدی اظهار داشت‌: شهدا عهد خود را به انجام رساندند و امروز ما در جایگاه ادامه‌دهندگان این راه قرار داریم؛ بنابراین باید در پیشگاه شهدا میثاق ببندیم که برای سربلندی ایران، حفظ وحدت مردم و پیشرفت کشور تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: اگر مردم و مسوولان با حفظ همدلی و انسجام در کنار یکدیگر حرکت کنند، بسیاری از توطئه‌های دشمن خنثی خواهد شد و کشور می‌تواند مسیر پیشرفت و سربلندی خود را با قدرت ادامه دهد.

منبع: ایرنا