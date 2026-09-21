عبدلیان گفت: ایران ضمن عدم پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا، حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته است، اما در آب‌های سرزمینی خود در تنگه هرمز، حق حاکمیت و اعمال قانون دارد و عبور بی‌ضرر برای کشور‌هایی که دستشان به جنایت آلوده است، پذیرفته نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان پور رئیس وکلای قوه قضاییه در ادامه هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در نشستی با محوریت رژیم حقوقی تنگه هرمز افزود: مرکز وکلا به عنوان یک نهاد تخصصی، رژیم حقوقی تنگه هرمز را در دستور کار قرار داده و با حضور تعدادی از حقوقدانان بین‌المللی موضوع را به صورت میدانی بررسی کرده است.

عبدلیان‌پور ادامه داد: نتیجه این بررسی‌ها در اختیار مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سایر نهاد‌های مرتبط قرار گرفته و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به موضع حقوقی ایران در قبال کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، تصریح کرد: ایران عضو کنوانسیون دریای جامائیکا ۱۹۸۲ نیست و ترانزیت را نپذیرفته؛ اما عبور و حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته است.

وی یادآور شد: در این چارچوب، موضوع بی‌ضرر بودن عبور، اهمیت اساسی دارد و در آب‌های سرزمینی و در تنگه هرمز وضعیت آزاد برای عبور بدون ضابطه وجود ندارد و کشوری که از این مسیر تردد می‌کند، باید بی‌ضرر باشد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن گفت: کشوری که رهبر را شهید کرده، جنایت مدرسه شجره طیبه میناب را به بار آورده و انواع و اقسام جنایت‌ها را در این یک سال اخیر مرتکب شده از نظر همه حقوقدانان نمی‌تواند بی ضرر باشد و بدیهی است در شرایط جنگی، کشور‌هایی که متخاصم و در حال درگیری هستند، مشمول ممانعت قرار می‌گیرند.

برچسب ها: تنگه هرمز ، قوه قضائیه
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