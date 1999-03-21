باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، در دیدار، با کتر فرهاد شهرکی با قدردانی از عملکرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه سیستان، رضایتمندی نسبی و رو به رشد مردم از خدمات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این منطقه را مورد توجه قرار داد.

در ادامه، مهم‌ترین مسائل و مطالبات حوزه سوخت در منطقه سیستان و آخرین پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

افزایش سهمیه بنزین خودروهای شخصی در سیستان‌وبلوچستان به ۱۶۰ لیتر در ماه، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. بر اساس تصمیم اتخاذشده، ۵۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ سوم به سهمیه خودروهای شخصی استان افزوده شده است؛ اقدامی که با هدف پاسخگویی به نیازهای سوختی مردم و متناسب با شرایط و مقتضیات استان انجام شده است.

همچنین موضوع اجرای آزمایشی طرح استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری به جای کارت سوخت، سهمیه سوخت بخش کشاورزی و سایر مسائل مرتبط با تأمین، توزیع و مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار بر استمرار تعامل و همکاری میان مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات حوزه سوخت و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم منطقه تأکید شد.

در پایان این دیدار، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان و دکتر فرهاد شهرکی در نشست با خبرنگاران حاضر شدند و ضمن تشریح بخشی از اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه سوخت، به پرسش‌های خبرنگاران درباره مهم‌ترین مسائل و تحولات حوزه انرژی پاسخ دادند.

منبع شرکت نفت زاهدان