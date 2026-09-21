وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u06cc\u062f\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u062f\u0631 \u0647\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0644\u0646\u062f\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9 \u0633\u0641\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0627\u0641 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u0632\u06cc \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0632\u062f \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0645\u0647\u0631