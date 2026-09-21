وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی که در صدر هیاتی بلندپایه به نیویورک سفر کرده است، در فرودگاه جان اف کندی مورد استقبال غلامحسین درزی سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل قرار گرفت.

منبع: مهر

برچسب ها: عراقچی ، نیویورک
خبرهای مرتبط
روابط ایران و چین با اراده رهبران دو طرف در سطح راهبردی هدایت می‌شود
واکنش عراقچی به نشریه «اسرائیل هیوم»
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش عراقچی به نشریه «اسرائیل هیوم»
واکنش بقائی به عدم صدور روادید برای تیم رسانه‌ای ایران جهت شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد
صلح جهانی مورد تهاجم است/ آمریکایی‌ها باید پاسخگوی خساراتی که به ما زدند، باشند
مرز‌های ایران و پاکستان شبانه‌روزی می‌شوند
پزشکیان: اقدامات آمریکا زمینه‌ساز افزایش همگرایی میان کشور‌های اسلامی شده است
سردار ابن‌الرضا: قدرت دفاعی ایران محدود به یک مجموعه نیست
فعالیت غیرقانونی مؤسسه وابسته به سفارت فرانسه متوقف شد
پزشکیان: فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی جبران‌ناپذیر است
سرلشکر حاتمی: تعرض به ایران با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه می‌شود
کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد
آخرین اخبار
پزشکیان: اقدامات آمریکا زمینه‌ساز افزایش همگرایی میان کشور‌های اسلامی شده است
سپاه: دفاع مقدس؛ مکتب راهبردی تولید قدرت ملی و وحدت بود
واکنش بقائی به عدم صدور روادید برای تیم رسانه‌ای ایران جهت شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد
فعالیت غیرقانونی مؤسسه وابسته به سفارت فرانسه متوقف شد
واکنش عراقچی به نشریه «اسرائیل هیوم»
مرز‌های ایران و پاکستان شبانه‌روزی می‌شوند
وزرای کشور ایران و پاکستان دیدار کردند
وزیر کشور پاکستان وارد ایران شد
پزشکیان: فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی جبران‌ناپذیر است
کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد
سردار ابن‌الرضا: قدرت دفاعی ایران محدود به یک مجموعه نیست
بیانیه مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها در باب ضرورت صلح پایدار و عادلانه
سرلشکر حاتمی: تعرض به ایران با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه می‌شود
صلح جهانی مورد تهاجم است/ آمریکایی‌ها باید پاسخگوی خساراتی که به ما زدند، باشند
پزشکیان خطاب به دانش‌آموزان: برای بهترین شدن باید تلاش کرد
دستگاه‌ها مکلفند با شناورسازی آغاز به کار یکی از والدین دارای کودک موافقت کنند
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌: طعم تلخ شکست‌های بیشتر را بر متجاوزان خواهیم چشاند
بیانیه وزارت امور خارجه در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونی
رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت
سخنگوی سپاه: آمریکا شجاعت اعتراف به شکست در جنگ را ندارد
رئیس مجلس ارتحال آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت
پیام تسلیت عارف در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
پهپاد MQ-۱ ارتش تروریستی امریکا منهدم شد
دو هفته‌ای که هفت ماه طول کشید/ اطلاعات غلط رژیم اسرائیل در مورد ایران، بلای جان ترامپ
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۳۰ شهریور
وقتی تحریم برای ترامپ، آمریکایی و غیرآمریکایی ندارد/ تحریم رسانه‌ها برای جلوگیری از انتشار واقعیات