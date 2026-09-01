باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائیفر، مدیر این منطقه، در نشست با جمعی از خبرنگاران منتخب استان با هدف تشریح اقدامات و دستاوردهای منطقه در دولت چهاردهم و تبیین عملکرد صنعت سوخترسانی در شرایط ویژه و حساس کشور برگزار شد.
در این نشست که دکتر فرهاد شهرکی، نائب رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، علاوه بر روایت اقدامات انجام شده از سوی مدیر منطقه زاهدان، پیگیری مطالبات مردم استان در حوزه انرژی، در سطح ملی نیز بیان شد.
جلائیفر با اشاره به اجرای طرح «آنی کارت سوخت» در منطقه زاهدان اظهار کرد: این طرح از بهمنماه ۱۴۰۴ در منطقه آغاز شده و در شهرستانهای زاهدان، زابل و خاش به اجرا درآمده است.
وی افزود: با اجرای این طرح، حدود ۹ هزار کارت سوخت صادر شده و زمان انتظار برای کدینگ کارت سوخت که پیش از این حدود دو هفته بود، به کمتر از سه روز کاهش یافته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان همچنین استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف کارتهای اضطراری جایگاهها را از دیگر برنامههای اجرایی منطقه عنوان کرد و گفت: در چارچوب سیاستهای ابلاغی، اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی مردم به کارت سوخت شخصی و ساماندهی فرآیند عرضه سوخت در جایگاهها در حال انجام است.
جلائیفر توسعه زیرساختهای سوخترسانی را یکی دیگر از محورهای عملکرد منطقه زاهدان در دولت چهاردهم دانست و گفت: ۶ جایگاه جدید عرضه سوخت مایع شامل بنزین و نفتگاز در این منطقه به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و حجم عملیات منطقه زاهدان، استمرار تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی، سوخترسانی به مناطق مختلف، توزیع نفت سفید و اجرای برنامههای مدیریت مصرف را از مهمترین مأموریتهای منطقه برشمرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان تأکید کرد: تداوم سوخترسانی در شرایط خاص و مدیریت مناسب زنجیره تأمین و توزیع فرآوردهها، نیازمند همکاری همه بخشها و همراهی مردم در مصرف بهینه سوخت است.
جلائیفر در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش خبرنگاران، نقش رسانهها در انعکاس خدمات و عملکرد دستگاههای اجرایی را مهم دانست و گفت: اصحاب رسانه در مقاطع مختلف، بهویژه در شرایط ناشی از جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و دوره ناترازی انرژی، با حضور و پوشش مستمر رویدادها و اقدامات، نقش مؤثری در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم داشتهاند.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و دقیق درباره نحوه تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی، طرحهای اجرایی و برنامههای مدیریت مصرف تأکید کرد.
حضور فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از بخشهای ویژه این نشست بود.
شهرکی در این نشست ضمن گفتوگو با خبرنگاران، به پرسشهای آنان درباره مسائل و مطالبات مردم استان پاسخ داد و آخرین پیگیریهای انجامشده در سطح ملی را تشریح کرد.
پرسشهای خبرنگاران در این بخش طیف متنوعی از مسائل و مطالبات استان در حوزه انرژی و زیرساختها را دربرگرفت و پاسخهای نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، بخش دیگری از محتوای این نشست را به خود اختصاص داد.
خبرنگاران حاضر در نشست نیز پرسشها و دیدگاههای خود را درباره عملکرد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان، روند تأمین و توزیع فرآوردهها، کارت سوخت، توسعه جایگاهها، پروژههای منطقه و برنامههای مدیریت مصرف مطرح کردند.
در پایان این نشست، از خبرنگاران منتخب که در پوشش اخبار، رویدادها، طرحها و پروژههای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان و اطلاعرسانی عملکرد این مجموعه در شرایط حساس کشور همکاری و تعامل مؤثری داشتهاند، با اهدای لوح سپاس تقدیر شد
منبع :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان