مهاجم ایرانی باشگاه لخ پوزنان با انتقاد از دعوت نشدنش به تیم ملی، موضع سفت و سختی علیه کادر فنی تیم ملی گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - لیست تیم ملی فوتبال برای ۲ بازی دوستانه مقابل تیم‌های ازبکستان و روسیه در حالی اعلام شد که نام چند بازیکن از جمله اللهیار صیادمنش در این اردو دیده نمی‌شود. مهاجم تیم لخ پوزنان لهستان عملکرد خوبی در فصل اخیر داشته و در ۷ بازی موفق به زدن ۵ گل شده است. این در حالی است که او فصل گذشته در وسترلو موفق به زدن ۷ گل در کل فصل شده بود.

در حالی که سعید الهویی دستیار قلعه نویی بیان کرده که دلیل غیبت اللهیار صیادمنش در تیم ملی مسائل فنی نیست و به برخی از مسائل رفتاری برمی گردد، اما صیادمنش واکنش تندی به این موضوع داشته است.

اللهیار صیاد منش در واکنش به دعوت نشدنش به تیم ملی فوتبال بیان کرد: «من زمانی که به تیم ملی دعوت می‌شدم در پست وینگر راست بازی می‌کردم. اما وقتی به تمرین تیم ملی رفتم از من پرسیدند می‌توانی در پست وینگر راست بازی کنی؟ من با اطلاعاتی که از سایر بازیکنان کسب کرده‌ام مطمئنم که کادر فنی تیم ملی اطلاعاتی از لژیونر‌ها ندارد. چون ندیده‌ام سر بازی من بیایند و حتی ببینند که در کدام تیم بازی می‌کنم. حالا شاید بقیه اعضای کادر فنی بدانند من عضو چه تیمی هستم، اما وقتی من به عنوان وینگر راست به تیم ملی دعوت می‌شوم و سرمربی تیم ملی از من می‌پرسد در پست وینگر راست بازی می‌کنی، اگر شما جای من بودید چه فکری می‌کردید؟»

صیادمنش رسما اعلام کرد تا زمانی که قلعه نویی سرمربی تیم ملی باشد در این تیم حضور نخواهد داشت: «هر فوتبالیستی آرزو دارد که برای تیم ملی کشورش بازی کند. من هم از این قاعده مستثنی نیستم، اما با شرایطی که در اردو‌های قبلی دیده‌ام و با حرف‌هایی که این روز‌ها می‌شنوم و البته حقیقت هم ندارند، چیز جالبی نیست. من از ماه‌ها قبل و حتی قبل از جام جهانی تصمیم گرفته بودم که تا وقتی که این کادر فنی و این سرمربی در تیم ملی هستند علیرغم میل باطنی‌ام در تیم ملی حضور پیدا نکنم.»

او در پایان حرف‌هایش طعنه تندی هم سطح فنی کادر فنی تیم ملی زد: «من بحث فنی می‌کنم. احساس می‌کنم اعتقادی به من ندارند. البته این مسئله دوطرفه است. چون من احساس می‌کنم در اردو‌هایی که با این کادر بودم چیزی به من اضافه نشده است.»