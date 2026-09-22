بازیکن پرسپولیس به لقب جدید خود به عنوان یاغی فوتبال واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابوالفضل جلالی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: مصدومیت جزیی در ناحیه کشاله ران داشتم. من با مهدی تارتار صحبت کردم و گفتم فورا تعویض شوم تا مصدومیتم تشدید نشود. این مصدومیت از لحاظ ذهنی من را اذیت کرد. من در فصل جدید خیلی آماده بودم و انگیزه‌های زیادی داشتم. خدا را شکر بازی اول را با پاس گل شروع کردم.

او درباره انتقالش از استقلال به پرسپولیس گفت: من ابوالفضل جلالی هستم و یاغی نیستم. جدایی از استقلال به علت دلایل زیادی رخ داد. چهار سال پیش در جام جهانی جوان‌ترین بازیکن تیم بودم و عملکرد خوبی در بازی با آمریکا داشتم. پیشنهاد‌های زیادی از اروپا داشتم، اما در استقلال ماندم و ساپینتو من را نیمکت‌نشین کرد. ساپینتو دوباره برگشت و دستیار ساپینتو گفت جایی نرو و آقای ساپینتو به تو اعتقاد دارد. بعد از چند هفته فکر کنم ساپینتو با قیافه من مشکل داشت و دوباره من را نیمکت‌نشین کرد. باشگاه در نیم‌فصل با جدایی من مخالفت کرد و من هم می‌خواستم مثل رامین رضاییان قرضی جدا شوم. برای فصل جدید با استقلال به توافق نرسیدم. من طرفدار، عاشق و سرباز پرسپولیس هستم و برای پیراهن این تیم می‌جنگم. من صبر زیادی در استقلال داشتم، اما حرفه‌ای نیست زیاد در مورد استقلال صحبت کنم. الان تمام تمرکز من روی پرسپولیس است و به گذشته فکر نمی‌کنم.

جلالی در واکنش به استوری‌های ورزش صبحگاهی اش بیان کرد: من همیشه صبح‌ها زود بیدار می‌شوم و همیشه تمرین می‌کنم. جواد نکونام خیلی برای من زحمت کشیده و کمک زیادی به فوتبال من کرده است. جواد نکونام هم از لحاظ فوتبالی و هم از لحاظ زندگی شخصی به من کمک کرد.

بازیکن پرسپولیس گفت: از کارلوس کی‌روش تشکر می‌کنم که به من اعتماد کرد و در جام جهانی مقابل آمریکا بازی کردم. با یک‌مساوی مقابل آمریکا صعود می‌کردیم، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

جلالی عنوان کرد: وابستگی شدیدی به مادربزرگم داشتم. ایشان من را از کودکی بزرگ کردند. من با پدرم، مادربزرگم و پدربزرگم زندگی کردم. می‌دانم او من را می‌بیند و از من حمایت می‌کند. من فکر می‌کنم ۵ درصد از زحمات مادربزرگم را هم جبران نکردم.

بازیکن پرسپولیس درباره آکادمی اف سی جلالی بیان کرد: آکادمی من یک‌کار دلی است. افراد حرفه‌ای را در مجموعه گذاشتم. از هیچ بازیکنی در آکادمی پول نگرفتم. در رده نوجوانان بازیکنان بسیار خوبی دارم و به نظرم می‌توانند به تیم ملی دعوت شوند.

او اظهار کرد: امسال لیگ بسیار سختی داریم و مسابقات ۱۸ تیمی شده است. با احترام به همه تیم‌ها، پرسپولیس مدعی اصلی قهرمانی است. نزدیک‌ترین رقیب‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور هستند.

جلالی بیان کرد: هیچ‌وقت نگفتم از بچگی طرفدار استقلال هستم. فوتبال دنیا حرفه‌ای است و الان برای پرسپولیس بازی می‌کنم. با پوریا پورعلی هم‌اتاقی هستم.

جلالی در واکنش به تحصیل در رشته برق گفت: پدرم گفت باید برق بخوانی و مهندس برق شوی. من درسم بد نبود. وقتی مدار می‌بستیم، فرار می‌کردم و می‌رفتم فوتبال بازی می‌کردم. یک‌بار مدار بستم و برق مدرسه پرید. هنرستان بودم و کنکور دادم و دانشگاه دولتی بابل قبول شدم. در اوج درس را کنار گذاشتم و سمت تربیت بدنی رفتم.

بازیکن پرسپولیس گفت: ماشاریپوف بهترین هم‌تیمی من در استقلال بود. من و جلال هم‌اتاقی بودیم و او واقعا فوتبالیست بسیار خوبی است.