مربی تیم ملی فوتبال درباره غیبت برخی از بازیکنان شاخص در اردوی تیم ملی فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید الهویی مربی تیم ملی فوتبال درباره علت دعوت نشدن برخی از بازیکنان به تیم ملی فوتبال اظهار کرد: بازیکنی نبوده که به دلیل مصدومیت در اردوی تیم ملی حضور نداشته باشد. برخی بازیکنان در این اردو حضور ندارند، اما دلیل غیبت بازیکنان صرفا مصدومیت یا مسائل فنی نیست.
او افزود: امیر قلعهنویی تصمیم گرفته در این فیفادی به برخی بازیکنان فرصت بدهد و شاید در فیفادی آینده برخی نامها دوباره به تیم ملی برگردند. همه بازیکنان برای حضور در تیم ملی فرصت دارند. مهدی قایدی پیشفصل را از دست داد و نیاز به زمان دارد و برای همین دعوت نشده است. هر بازیکنی را که دعوت نکردیم، دلیل محکمی برای آن داشتیم. همچنین بعد از جام جهانی رفتارهایی از بازیکنان تیم ملی دیدم که شخصا نمیپسندم.
الهویی بیان کرد: اگر بازیهای آسیایی ناگویا نبود، ۷ بازیکن فعلی تیم امید کنار تیم بزرگسالان حضور داشتند. ناگویا میتواند به تیم امید کمک کند. اکثر بازیکنان جوان کمبود بازی بینالمللی دارند و ناگویا میتواند تا حدودی این موضوع را برطرف کند. جهانبخش و قدوس مصدومیت قدیمی داشتند و امیر قلعهنویی به آنها استراحت داد.
الهویی درباره دلیل دعوت نشدن اللهیار صیادمنش و مجید حسینی به اردوی تیم ملی فوتبال گفت: صیادمنش یکسری نکات اخلاقی از قبل دارد و برای همین دعوت نشده است. همچنین حسینی با کادر پزشکی تیم ارتباط دارد، اما در ترکیه دچار شرایط خاصی شده است. او بازیکن بسیار خوبی است و منتظر هستیم به شرایط بازی برسد تا به تیم ملی کمک کند.
مربی تیم ملی فوتبال درباره انتقادات مطرح شده در مورد دعوت بازیکنان مسن به تیم ملی فوتبال بیان کرد: موضوع دعوت شدن احسان حاجصفی، شجاع خلیلزاده و رامین رضاییان برای برخی افراد شخصی شده است و نباید اینگونه باشد. هر سه بازیکن عملکرد خوبی دارند و کیفیت خود را نشان دادهاند. جانشینان این سه بازیکن هنوز خودشان را به ما ثابت نکردهاند. عملکرد جسمانی بازیکنان مورد ارزیابی قرار میگیرد و هر سه بازیکن وضعیت جسمانی خوبی دارند.
الهویی تصریح کرد: پرونده حضور احمد نوراللهی در تیم ملی به شکل کامل بسته شده است. او هم شخصیت خوبی دارد و هم کیفیت فنی خود را نشان داده است، اما ما به تصمیم او احترام میگذاریم و خودش نمیخواهد کنار ما حضور داشته باشد.
او درباره تغییرات در کادرفنی تیم ملی فوتبال بیان کرد: علیاصغر قربانعلیپور از کادر فنی تیم ملی جدا شده و پپه لوسادا مربی بدنساز جدید تیم ملی است و یکدستیار هم دارد. آندرانیک تیموریان هم از تیم ملی جدا شده است. مهدی فرزانه هم به کادر بدنسازی تیم ملی اضافه شده است. حضور مهرداد خانبان در کادر فنی تیم ملی هنوز قطعی نشده، اما این اتفاق بسیار نزدیک است.
الهویی درباره حریفان ایران در فیفا دی گفت: در این دو فیفادی نیاز داشتیم با تیمهای آسیایی بازی کنیم و اردن و ازبکستان گزینههای ما بودند. ترجیح میدادیم با اردن بازی کنیم، اما بنا به دلایلی نشد و مجبور شدیم ازبکستان را انتخاب کنیم. ازبکستان در انتقال دفاع به حمله خیلی خوب کار میکند. میخواستیم با ژاپن هم بازی کنیم، اما این اتفاق هم رخ نداد. شخصا با موریاسو صحبت کردم، اما او گفت برنامه ژاپن از قبل مشخص شده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. کرهجنوبی هم قبول نکرد با ما بازی کند، چون در همان مراحل ابتدایی حذفی امکان برخورد ما و کرهجنوبی وجود دارد. لبنان و فیلیپین کوبیده و ژله هم نیستند. بازی با عراق قطعا به ما کمک میکند.
او درباره زمان شروع آماده سازی تیم ملی فوتبال برای جام ملتهای آسیا گفت: از اول دی ماه اردوی آمادهسازی تیم ملی جهت شرکت در جام ملتهای آسیا آغاز میشود. باید زودتر شروع کنیم تا بازیکنان آماده شوند. درحال مقایسه دیتاها هستیم. اکثر بازیکنان افت آمادگی جسمانی داشتند. قوانین داوری به شکل درستی در لیگ برتر رعایت نمیشود. از ابتدای لیگ چند بار خطای اوت ۵ ثانیه یا خطای کرنر گرفته شده است؟ استانداردهای مسابقات مختلف با لیگ برتر فرق میکند.