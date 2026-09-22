باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - با توجه به اینکه قرارداد ۱۰ بازیکن پرسپولیس در انتهای فصل جاری به پایان میرسد به همین علت باشگاه پرسپولیس فعالیت خود را برای مذاکره با بازیکنانی که قراردادشان به پایان میرسد شروع کرده است.
️در حالی هر روز اخبار ضد و نقیضی از تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس منتشر میشود که امیرحسین محمودی تنها بازیکنی است که در مقطع کنونی مذاکرات تمدید قراردادش با پرسپولیس استارت خورده است. علت این موضوع هم آن است که قرار بوده بعد از شروع لیگ با او مجددا صحبت شود.
البته باشگاه برای کنترل حواشی به ۲ ستاره تیم که قراردادشان تمام میشود گفته به زودی مذاکرات را آغاز میکنیم و در واقع به این نفرات آماده باش داده است.