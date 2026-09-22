دروازه بان ملی پوش تراکتور برای تعویق سربازی خود به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بحث خدمت سربازی علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور در روزهای اخیر به سوژههای اصلی فوتبال تبدیل شده است. طبق اعلام مسئولان نظاموظیفه، بیرانوند از اول مهر مشمول خدمت سربازی است و باید برای گذراندن خدمت در اختیار یک تیم نظامی قرار بگیرد.
بیرانوند در حالی که چند روز پیش در استوریهای پشت سر هم اعلام کرد که مشکلی برای رفتن به سربازی ندارد و حتی در پیامی به یکی از برنامههای ورزشی به جان ۲ بچه خود قسم خورد که اگر همین الان نظام وظیفه تاریخ سربازی اش را بگوید، فردا به خدمت سربازی میرود، اما او همه تلاش خود را میکند تا خدمت سربازی اش را به تعویق بیاندازد.
بیرانوند در جدیدترین اقدام خود برای تعویق سربازی خود به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده است. او در این فرایند دو موضوع را مطرح کرده؛ نخست درخواست بررسی پرونده در کمیسیون پزشکی با تخصص اعصاب و روان به دلیل وجود خالکوبی روی دست و دوم، ادعای آسیبدیدگی یکی از رباطهای دست که قرار است برای بررسی آن MRI انجام شود و نتیجه در اختیار کمیسیون پزشکی مرتبط قرار بگیرد. طبق برنامه قرار است کمیسیون پزشکی در تاریخ ۱۶ مهر درخواست او را بررسی کند.
به هر حال بیرانوند با حضور در کمیسیون پزشکی قصد دارد زمان را بخرد تا سربازی اش را به تعویق بیاندازد. علاوه بر این، او توپ را به زمین نظام وظیفه انداخته است و میگوید که نظام وظیفه تاریخ اعزامش را مشخص نمیکند تا به خدمت سربازی برود.
با این حال اظهارات متناقض بیرانوند باعث نمیشود که اصل ماجرا از ذهن افکار عمومی به فراموشی سپرده شود که بیرانوند تمام تلاش خود را میکند تا خدمت سربازی خود را به تعویق بیاندازد تا فرصت حضور در مسابقات رسمی را نیز از دست ندهد و بتواند همچنان در تیم تراکتور و تیم ملی فوتبال بازی کند.
علاوه بر این، شایعاتی مطرح شده است که کارت بازی بیرانوند باطل شده است و او دیگر نمیتواند برای تراکتور بازی کند، اما باتوجهبه مراجعه بیرانوند به کمیسیون پزشکی خدمت سربازی از یک سو و همچنین مشخص نبودن تاریخ اعزام دقیق او به سربازی قطعاً بیرانوند برای ادامه حضورش در تراکتور منع قانونی ندارد. در صورت تمدید تاریخ اعزام بیرانوند به خدمت سربازی یا ادامهدار شدن پرونده کمیسیون پزشکی او، منع قانونی برای بازی تراکتور تبریز وجود ندارد.
به هر حال سرنوشت خدمت سربازی بیرانوند در گرو نتیجه کمیسیون پزشکی و همچنین اعلام زمان تاریخ اعزامش به سربازی از سوی نظام وظیفه است.