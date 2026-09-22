باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل آقایی نسب در مصاف با القرآنی امجد عثمان در رشته eFootball Mobile با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

در ادامه حسن پاچانی دارنده مدال طلای جهان با الجوهانی عبدالعزیز فلاح در رشته eFootball PC رقابت کرد و او را یک بر صفر برد.

در این دوره از مسابقات نتایج دو بازیکن Mobile و PC با یکدیگر جمع شده و نتیجه نهایی بر اساس مجموع امتیازات مشخص می‌شود و به این ترتیب نتیجه سه بر صفر شد.

این دو ورزشکار ایرانی در ادامه دو مسابقه دیگر نیز درپیش دارند و با تیم‌های کره جنوبی و قطر رقابت خواهند کرد.

همچنین سید امیرحسین حسینی به عنوان نماینده ایران در رشته گرند توریسمو (Gran Turismo) عصر امروز مسابقه خواهد داد.

برپایی مسابقات با بی نظمی فراوان همراه بود. بازی‌ها با بیش از ۲ ساعت تاخیر آغاز شد و اجازه ورود خبرنگاران، عکاسان و حتی مربیان بازیکنان به سالن بازی داده نشد.