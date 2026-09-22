تیم شنای ایران با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ در ماده ۱۰۰ متر مختلط مردان، موفق شد رکورد ملی پیشین را در بازی‌های آسیایی ناگویا جابه‌جا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ایران در دسته نخست مرحله مقدماتی با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی به آب زد.

هومر عباسی در بخش نخست ۱۰۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی در بخش دوم ۱۰۰ متر قورباغه، محمد قاسمی در بخش سوم ۱۰۰ متر پروانه و سامیار عبدلی در بخش پایانی ۱۰۰ متر کرال سینه برای تیم ایران شنا کردند.ثبت رکورد ملی جدید در ناگویا؛ درخشش شناگران ایران در ماده مختلط

ملی‌پوشان ایران با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ موفق شدند رکورد ملی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان را در ناگویا بهبود دهند. رکورد پیشین این ماده ۳:۴۴.۴۰ بود که با عملکرد تیم ایران، رکورد جدید به ۳:۴۳.۲۰ رسید.

هومر عباسی و امیر مطاعی پیش از حضور در این ماده، در رقابت‌های انفرادی نیز به میدان رفته بودند. عباسی در ۱۰۰ متر کرال پشت و مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه، هر کدام دو بار رکورد ملی را شکستند و در پایان رقابت‌های انفرادی خود در جایگاه هفتم قرار گرفتند.

تیم ایران با وجود ثبت رکورد جدید ملی، در دسته نخست مرحله مقدماتی ششم شد و در مجموع با زمان ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و نتوانست یکی از سهمیه‌های فینال ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان را به دست آورد.

رقابت‌های شنای بازی‌های آسیایی ناگویا تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: شنا ، ناگویا
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