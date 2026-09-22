باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روز درخشان کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی با کسب سومین پیروزی یک طرفه خود به دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم راه یافت و برای کسب مدال طلا به روی تاتامی خواهد رفت.



سعیدآبادی در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف چوک ایستری آگونگ سانیستیارانی از اندونزی رفت و در این دیدار نیز همانند دو مبارزه قبلی، اجازه نداد کار به پایان وقت قانونی برسد. نماینده کشورمان با ارائه نمایشی مقتدرانه و با نتیجه ۸ بر صفر از سد حریف خود گذشت و به عنوان سومین فینالیست کاراته ایران در روز سوم رقابت‌ها معرفی شد.



دختر کاراته ایران پیش از این نیز در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۸ بر صفر از سد پا توروانخسای از لائوس گذشته بود و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز مقابل حافظان ماریسا از سنگاپور به برتری ۹ بر یک دست یافته بود.

سعیدآبادی در دیدار نهایی برای کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی به مصاف برنده دیدار نمایندگان مالزی و قزاقستان خواهد رفت.