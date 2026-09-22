نماینده وزن ۵۵- کیلوگرم کاراته ایران با پیروزی یک‌طرفه در مرحله نیمه‌نهایی، سومین فینالیست ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روز درخشان کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی با کسب سومین پیروزی یک طرفه خود به دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم راه یافت و برای کسب مدال طلا به روی تاتامی خواهد رفت. 


سعیدآبادی در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف چوک ایستری آگونگ سانیستیارانی از اندونزی رفت و در این دیدار نیز همانند دو مبارزه قبلی، اجازه نداد کار به پایان وقت قانونی برسد. نماینده کشورمان با ارائه نمایشی مقتدرانه و با نتیجه ۸ بر صفر از سد حریف خود گذشت و به عنوان سومین فینالیست کاراته ایران در روز سوم رقابت‌ها معرفی شد. 

دختر کاراته ایران پیش از این نیز در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۸ بر صفر از سد پا توروانخسای از لائوس گذشته بود و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز مقابل حافظان ماریسا از سنگاپور به برتری ۹ بر یک دست یافته بود.
سعیدآبادی در دیدار نهایی برای کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی به مصاف برنده دیدار نمایندگان مالزی و قزاقستان خواهد رفت.

برچسب ها: کاراته ، ناگویا ژاپن
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