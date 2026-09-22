رئیس‌جمهور کشورمان به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایقی پیش تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز سه شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.

رئیس‌جمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع دیدار و گفتگو خواهد داشت و با گروه‌ها و شخصیت‌های مرجع سیاسی و فرهنگی نیز نشست‌هایی برگزار خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سازمان ملل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل غلط و اشتباه است چون به خاطر که مجمع عمومی سازمان ملل متأسفانه از سال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی در مورد جنایت های آمریکا و متحدانش نکرده است و نمی کند و ۱۰۰ درصد فقط سکوت اختیار کرده است.
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