باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان صبح امروز سه شنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی محمدرضا عارف معاون اول، حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، عازم نیویورک شد.
رئیسجمهور در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با سران برخی کشورهای حاضر در این مجمع دیدار و گفتگو خواهد داشت و با گروهها و شخصیتهای مرجع سیاسی و فرهنگی نیز نشستهایی برگزار خواهد کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری